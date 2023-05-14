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傳承培養多元文化 竹市6月推5場世界音樂系列講座

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
文化局於6月2日起將連續5周在圖書館動物分館辦理5場「世界音樂系列講座」，邀請醒吾科技大學流行音樂創作系專任助理教授張淳菡講授世界5大洲不同地區的音樂。圖／新竹市政府提供
文化局於6月2日起將連續5周在圖書館動物分館辦理5場「世界音樂系列講座」，邀請醒吾科技大學流行音樂創作系專任助理教授張淳菡講授世界5大洲不同地區的音樂。圖／新竹市政府提供

新竹市府鼓勵傳承與創新客家文化藝術，文化局於6月2日起將連續5周在圖書館動物分館辦理5場「世界音樂系列講座」，邀請醒吾科技大學流行音樂創作系專任助理教授張淳菡講授世界5大洲不同地區的音樂。除讓學員認識客家民謠及世界5大洲音樂特色，也盼能培養多元文化素養，建立多元族群主流化觀念。

文化局指出，市府今年爭取客家委員會補助辦理系列講座，邀請各客家歌謠社團班級學員及民眾報名參加，期能培養學員實作、創作及欣賞能力，並增進音樂涵養、激發潛在創意思維、擴大客家文化發展視野，期能開創客家歌謠音樂不同格局，進而達到客家文化永續發展目標。

文化局說明，5場講座主題包含6月2日「什麼是民謠？走出台灣，觀望亞洲－從東北亞到東南亞，認識各地不同之民謠」、6月9日「大洋洲之聲－澳洲及紐西蘭之民謠探討」、6月16日「美洲的聲音－從北美至南美洲，從加拿大到秘魯的音樂探險」、6月20 日「樂遊歐洲－走出從拿波里民謠，認識歐洲各國之民謠」、6月27日「撼動的非洲音樂－節奏與非洲民謠，樂天與慵懶並進的非洲民謠」。時間皆為下午2至4點，地點於新竹市圖書館動物園分館視聽室，講座名額有限，即日起至5月30日開放線上報名（https://reurl.cc/jlNg3y）。。

文化局指出，張淳菡來自新竹縣關西鎮，父母也都是客家人，熟知客家山歌、童謠等客家文化。張淳菡指出，過去在客庄生活圈成長，大家都說客語，沒有太多的族群意識與族群認同，反倒是到了國外求學，接觸了許多華人團體，他們常以語言來區分彼此的親疏關係，才意識到客家族群的歸屬與認同。

張淳菡平時除了教學工作，也是知名男中音演出者，張淳菡說，不論是學習還是演出，唱的大多是外國的語言、外國的曲目，反而自己最熟悉的母語在舞台上卻最陌生，希望藉由這次活動，讓各界更理解客家民謠與世界音樂，比較彼此的異同、互相欣賞，並將客家文化植根於每個人心中。

客家文化 文化局 新竹

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