全國小學田徑錦標賽傳佳績 竹市小將獲1金3銀1銅

2023年全國小學田徑錦標賽圓滿落幕，新竹市共25位選手參賽，共獲得1金3銀1銅及男生組總錦標第六名。市府教育處今說，市府重視選手培訓與扎根，112年度基層選手訓練站共投入1660萬元補助19項運動種類，另也將依各項目所需增聘專任運動教練、補助各項比賽參賽經費及獲獎獎勵金、強化四級培訓制度，成為運動選手最堅強的後盾。

教育處指出，竹市目前有4名田徑專任運動教練及1名田徑增聘運動教練，將從各個不同方向提升竹市的田徑培訓力，期待未來能培育出更多的優秀選手，為竹市爭光。

教育處說明，竹市在今年全國小學田徑錦標賽榮獲1金3銀1銅，其中金牌得主為建功國小李政勳（壘球擲遠）；3銀則分別為北門國小吳宇恩（60公尺）、關東國小劉喬安（跳遠）、由北門國小吳宇恩、東門國小鍾瑋澤、載熙國小黃彥成及載熙國小戴宏宇所組成的4*100公尺接力；銅牌則是載熙陳賢澔（3000公尺競走）。此外，東門李昀蓁也在國小女三項全能中也拿到第四名佳績。

中小學體育促進會常務理事陳進豐表示，許多項目在小學的時候，仰賴教練的特殊專長，竹市的培訓方式為集合本市各田徑專長的教練統一訓練，透過分組讓小選手們能與同儕良性競爭，激發出不服輸的潛能，並讓所有的小選手能夠藉由本次的機會獲得更多平常校內沒有接觸過的訓練方式。

「我想要超越自己！」這次奪下壘球擲遠金牌的李政勳表示，訓練的過程中真的的辛苦，只能咬牙與內心的自己的比，這次能拿到金牌，要感謝每天給他鼓勵和指導的教練錢明福，讓他有扎實的訓練來超越自己。