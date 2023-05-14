竹北家長無後援！長期無臨托空間 地方政府將辦臨托點

新竹縣竹北市的出生率在全台是名列前茅，許多年輕父母從外縣市來，幾乎都沒有後援，欠缺親友臨時托兒的資源。對此，新竹縣政府、竹北市公所都看到此問題，預計最快明年將成立臨時托育地點，讓民眾有一個喘息的支持。

竹北代表曾玉菱指出，竹北新生兒的比例高，資料統計，近3年申請育兒津貼的人數每年都超過2千人，顯示由媽媽或爸爸全職在家帶孩子的比例高。但有時候臨時要辦事情，或放鬆心情看個電影都有困難，因此希望能就近提供臨時托育服務，讓家長能有個喘息的時間。

曾玉菱認為，竹北東區很多年輕族群不參與社區發展協會，導致住大樓的朋友從來沒去過社區活動中心。希望將來活動中心除了作為長照2.0據點，還可以有藝文表演空間，身為家長可就近有臨托、共同育兒的場域，讓每個市民朋友都能共享這個空間。

對此，竹北市長鄭朝方回應，目前許多工程是按照前朝所規劃，且已經進入到細部設計與工程，市公所正在盤整，要把符合民眾需求的親子、臨托等空間置入，由於需要變更設計，跨機關做都審等，都需要法定程序，目前預計以竹北市興建的里集會所、新建東區市場等增加臨托親子空間，透過半開放式的設計，吸引更多元的族群使用，臨托中心將作為示範點，為竹北的家長們提供喘息的服務。

竹北代表陳禹同說，原先建議竹北市公所可盤點縣府的閒置空間，但得知幼兒臨托場域規範多，超過40樣的檢驗，因此支持市公所在重新規劃里集會所時，可以作為優先考量，畢竟竹北的臨托需求很高。竹北代表游雅婷也提到竹北市需要臨托、親子館等空間，建議一區一喘息臨托服務，希望市公所可早日規劃臨托據點，盤點托嬰服務所需的資源等。