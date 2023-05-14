快訊

悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

YouTuber劉芒人設翻車！慣性遲到、消失拉肚子1個月7大罪狀 290字道歉文再被轟

台灣黑道為何流行「斷手掌剁腳筋」？手段殘暴更勝用槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北家長無後援！長期無臨托空間 地方政府將辦臨托點

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市的出生率全台第一，許多年輕父母從外縣市來，幾乎都沒有後援，欠缺親友臨時托兒的資源。此圖為示意圖。圖／本報資料照片
新竹縣竹北市的出生率全台第一，許多年輕父母從外縣市來，幾乎都沒有後援，欠缺親友臨時托兒的資源。此圖為示意圖。圖／本報資料照片

新竹縣竹北市的出生率在全台是名列前茅，許多年輕父母從外縣市來，幾乎都沒有後援，欠缺親友臨時托兒的資源。對此，新竹縣政府、竹北市公所都看到此問題，預計最快明年將成立臨時托育地點，讓民眾有一個喘息的支持。

竹北代表曾玉菱指出，竹北新生兒的比例高，資料統計，近3年申請育兒津貼的人數每年都超過2千人，顯示由媽媽或爸爸全職在家帶孩子的比例高。但有時候臨時要辦事情，或放鬆心情看個電影都有困難，因此希望能就近提供臨時托育服務，讓家長能有個喘息的時間。

曾玉菱認為，竹北東區很多年輕族群不參與社區發展協會，導致住大樓的朋友從來沒去過社區活動中心。希望將來活動中心除了作為長照2.0據點，還可以有藝文表演空間，身為家長可就近有臨托、共同育兒的場域，讓每個市民朋友都能共享這個空間。

對此，竹北市長鄭朝方回應，目前許多工程是按照前朝所規劃，且已經進入到細部設計與工程，市公所正在盤整，要把符合民眾需求的親子、臨托等空間置入，由於需要變更設計，跨機關做都審等，都需要法定程序，目前預計以竹北市興建的里集會所、新建東區市場等增加臨托親子空間，透過半開放式的設計，吸引更多元的族群使用，臨托中心將作為示範點，為竹北的家長們提供喘息的服務。

竹北代表陳禹同說，原先建議竹北市公所可盤點縣府的閒置空間，但得知幼兒臨托場域規範多，超過40樣的檢驗，因此支持市公所在重新規劃里集會所時，可以作為優先考量，畢竟竹北的臨托需求很高。竹北代表游雅婷也提到竹北市需要臨托、親子館等空間，建議一區一喘息臨托服務，希望市公所可早日規劃臨托據點，盤點托嬰服務所需的資源等。

新竹縣府社會處也表示，目前全縣沒有臨托場所，主要是協助媒合居家托育臨托或活動臨托，對此，縣府暫規劃明年度於竹北、湖口、竹東這三區，設置臨時托育地點。

竹北市長鄭朝方（前左一）回應，目前預計以竹北市幾個里集會所、新建東區市場等增加臨托親子空間，透過半開放式的設計，吸引更多元的族群使用。記者郭政芬／攝影
竹北市長鄭朝方（前左一）回應，目前預計以竹北市幾個里集會所、新建東區市場等增加臨托親子空間，透過半開放式的設計，吸引更多元的族群使用。記者郭政芬／攝影

北市 托育 新竹

延伸閱讀

竹北模範母親表揚 93歲許李惠獲獎

專家帶路／竹北成功商圈 剛需撐盤 抗跌性強

竹北買屋7年趁「高點」賣掉大賺一筆？ 他：誰知又噴一波…租房到現在

企鵝妹竹北吃晚餐「店外擠滿粉絲」　網虧：是在迎媽祖？

相關新聞

記得儲水！桃園南區明後天39萬戶大停水 取水站地點看這裡

台水公司將辦理龍潭三坑原水站原水管改善等5項工程，南桃園預定從明天零時至16日下午3點停水39小時。桃園市經發局今提醒民...

苗栗原民中心回復原民處在望 鍾東錦說「即將誕生」

苗栗縣政府原住民族行政處降為二級單位原住民族事務中心7年多，縣長鍾東錦認為不在於選票多少，而是考量重不重要，將會兌現選舉...

一生所學絕不保留！國寶匠師傅明光不藏私 傳藝大公開

國寶級瓦作匠師傅明光被譽為客家傳統建築的真人教科書，以不鋪防水層的傳統鋪瓦工法見長，從做磚、基礎、牆體、棟桁、彩繪到黏瓦...

竹北家長無後援！長期無臨托空間 地方政府將辦臨托點

新竹縣竹北市的出生率在全台是名列前茅，許多年輕父母從外縣市來，幾乎都沒有後援，欠缺親友臨時托兒的資源。對此，新竹縣政府、...

南寮風箏賽場廢棄物 查3來源究責

新竹漁港的南寮風箏賽場今年初被發現表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，被視為竹市「大秘寶」之一。竹市府在釐清過往合約與施工...

桃園大坪頂3問題 加劇交通壅塞

桃園市龜山區大坪頂新開發區涵蓋機捷A7站腹地，又靠近A8長庚站，拜機捷建設紅利之賜且鄰近新北市，帶動建案和人口成長，但也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦