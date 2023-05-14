記得儲水！桃園南區明後天39萬戶大停水 取水站地點看這裡

台水公司將辦理龍潭三坑原水站原水管改善等5項工程，南桃園預定從明天零時至16日下午3點停水39小時。桃園市經發局今提醒民眾，提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間也應關閉抽水機電源，避免馬達損壞。

此次停水及降壓區域包括楊梅、平鎮、中壢、觀音、大園、蘆竹，共304個里、停水戶約39萬戶，其中停水18小時約4.4萬戶、20小時約9000戶、31小時約28.1萬戶及39小時約5.6萬戶。

經發局表示，已與台水公司合作設置70處飲用水供水站、234處非飲用水供水站及開放水井32口，供民眾就近取水，各供水站及水井開放時間為15日上午8點至晚間9點及16日上午8點至下午4點。

經發局表示，停水區域及時間，可搜尋經發局網站及查詢供水站資訊，也可至經發局官網停水專區點選「停水查詢」、「飲用水供水站」及「非飲用水供水站及水井」，查詢停水資訊及供水站與水井地圖點位；市府已做好準備全力因應，並請台水公司確實掌握此次停水各項工程施工進度，確保如期復水。

停水區域及時間：https://reurl.cc/1edZY9