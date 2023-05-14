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朱世丞點燃孩童希望之光

聯合報／ 記者楊湛華／桃園報導
桃園市希望之光關懷協進會榮譽理事長朱世丞熱心公益，17年來助逾千名特殊境遇學童出遊圓夢。記者楊湛華／攝影
桃園市希望之光關懷協進會榮譽理事長朱世丞熱心公益，17年來助逾千名特殊境遇學童出遊圓夢。記者楊湛華／攝影

桃園市希望之光關懷協進會榮譽理事長朱世丞，擔任國小家長會長期間有感不少孩童生活清苦，一手創立協進會，17年來助逾千名特殊境遇學童出遊，近年也投身老人關懷、警察慰問工作，多方積極奔走、募款，深信人間自有溫情在。

59歲的朱世丞出身台中，高中畢業後隻身闖北，到桃園做材料買賣，1995年和妻子創業並落地生根，2006年加入女兒就讀的桃園建德國小家長會被選為會長，開始替弱勢家庭學童爭取補貼。

「太多需要幫助的家庭了。」朱世丞發現，不少小朋友來自隔代教養、外籍配偶或是雙親病故家庭，生活清苦，他在會長任內聯合54名國中小熱心家長攜手成立協進會，目標給孩子快樂童年。

除了舉辦多場慈善園遊會、送暖活動，2011年起年年透過各校家長會招募160名清寒學童，陸續安排了10場次二天一夜遊，也曾到台北看知名樂團演唱會，不僅圓了孩子的夢想，也開拓多元視野。

希望之光也和各國中小合作，提供急難救助、長期認養，專款專用替學生支付學雜費或餐費。朱世丞說，部分小朋友因父母無暇陪伴、童年缺乏溫暖，事後還特地來信致謝，看到他們交到朋友、重拾笑靨，備感成就。

桃園 隔代教養 認養

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