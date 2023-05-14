桃園大坪頂3問題 加劇交通壅塞

桃園市龜山區大坪頂新開發區涵蓋機捷A7站腹地，又靠近A8長庚站，拜機捷建設紅利之賜且鄰近新北市，帶動建案和人口成長，但也連帶加劇交通壅塞。民代直言拓寬、新闢道路與公共運輸等對策沒到位，青山路拓寬幾乎停擺，大坪頂環狀微循環公車也還未通車，要求市府積極應對。

桃市府工務局長汪在宙說明，該區域有3大交通問題，分別為A7站社區出入量大、青山路塞車、連接中山高的文化一路負荷飽和，工務與交通局正積極以區域整體性的角度尋求解決方案。針對大坪頂環狀公車，市府已與各業者溝通，近期會有協調結果。

市議員李宗豪說，過去地方提出青山路拓寬方案，交通局2020年評估因影響水土保持等問題無法打通，希望市府以新工法重新評估；龜山區文桃路連結新北市壽山路，文桃路已拓寬40公尺，但壽山路遲未拓寬，也盼市府積極與新北市協調。

市府回應，青山路、壽山路大部分要拓寬路段都在新北市，同樣地勢複雜，也都面臨水土保持和山坡等問題，工程技術難度很高，目前仍在積極評估方案，會加速研議。

不僅如此，李宗豪也發現A7二期開發區道路開闢工程有變一、變二及變三道路，變三道路拓寬已完成，但變一、變二都還無動靜，尤其變一應盡快規畫從高架改地下化。

汪在宙指出，變一道路因牛角坡煙囪、八卦窯文資保存及施工過程挖到垃圾等，追加經費約1.2億元，根據整體評估的結果，預算將低於高架化，市長張善政也認同如果以地下化施作，可以保護歷史建物，設計也比高架化更為單純，規畫完後將進入細部設計，希望今年發包。