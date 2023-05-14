南寮風箏賽場廢棄物 查3來源究責

新竹漁港的南寮風箏賽場今年初被發現表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，被視為竹市「大秘寶」之一。竹市府在釐清過往合約與施工資料後於昨天說明，研判廢棄物3大可能來源為「歷來施工遺留、填淤土非完全潔淨或遭人為傾倒」，後續將追究廠商責任、檢討管理人員是否疏失。

市府產發處指出，風箏賽場施作前現址原為港區道路、廣場及部分既存土丘植栽等設施，在前市府任內陸續辦理風箏賽場一、二期、水岸護堤工程（魚鱗天梯）、濱海水岸工程等4項主要工程。

當時施工考量經費有限且為營造風箏賽場地形，將原本AC路面、人行道、廣場等設施物部分「原地打碎回填」作為基底支撐材料，並再利用漁港南側堆置的清淤土與青草湖清淤土方填土打造。

不過，市府檢視疏浚資料照片發現，過去漁港南側堆置區不時發生被亂倒垃圾或營建廢棄物，因此清淤土方已非完全潔淨土方，也透過相關跡證研判廢棄物可能為施工遺留、或開放後遭人為傾倒。

竹市府政風處指出，目前尚難排除廠商逕自以沙土夾雜填土整地，導致風箏賽場表層存有廢棄物，但沙土存有廢棄物一事應為事前可預見，理應更為注意施工品質，已請產發處清除表層廢棄物。

市府產發處說明，將針對風箏賽場訂定維護工作SOP，包含視天氣每周澆水1至2次、依生長狀況適度管制避免踩踏草皮等，也將每天派員巡查、架設攝影機，若是發現亂倒廢棄物立即蒐證通報。