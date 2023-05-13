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桃園2023繡球花季開幕 來找找3處隱藏版平台
桃園市復興區2023桃園繡球花季今舉行開幕式，今年以「浪漫愛情」為繡球花布置主題，並以裝置藝術代表美滿及團聚的幸福象徵，出席活動的副市長蘇俊賓表示，繡球花語為「團聚、美滿、永恆」，希望在5月感恩的季節，邀請民眾來體驗復興區的美。
蘇俊賓表示，青年局輔導在地創生，為桃園帶來不同競爭力型態，市府也舉辦各式活動，優化桃園軟硬體環境，未來也會積極爭取中央支持北橫建設，吸引更多人注意桃園的價值。復興區長游正英也說，每年繡球花季都為復興區帶來很多遊客人潮，不僅增加農民收入，也可以提升在地觀光產業發展。
農業局長陳冠義表示，2023桃園繡球花季活動自5月13日至21日為期9天，賞花步道上也設有3處隱藏版繡球花平台，並利用繡球盆花打造繡球花海，可供民眾打卡賞花。另有舉辦「愛在復興」、「Show出你的愛」等未婚情侶主題闖關活動，以及現場音樂、魔術、氣球表演等節目，歡迎民眾前往。
陳冠義指出，活動期間各農場免費開放參觀，桃花源休閒農業區有10家農場推出農事體驗，須提前預約，遊客可多加利用。也規劃抽獎活動，有機會抽中價值新台幣4萬5000元的婚攝專案。
陳冠諭呼籲，山區道路假日易塞車，鼓勵民眾搭乘交通接駁車到枕頭山商圈，就有機會獲得30元指定店家的折價券；另外假日期間，枕頭山商圈周邊部分道路將進行交管。更多活動資訊，請至「台七桃花源休閒農業區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/taoyuanred）查詢。
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