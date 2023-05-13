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竹市4團入選傑出演藝團隊 5到11月演藝廳售票演出
新竹市今年徵選傑出演藝團隊，經審查後有4個團體脫穎而出，分別為音樂類「新竹交響管樂團」、「沂風室內合唱團」，舞蹈類「新竹市欣蕾舞蹈團」，現代戲劇類「好玩的劇團」。文化局指出，4個團體將於5月至11月接力在新竹市文化局演藝廳登台演出，歡迎民眾購票欣賞。
市府文化局長錢康明說，新竹市扶植傑出演藝團隊進行徵選，凡於竹市立案滿1年的表演藝術團隊均符合申請資格，市府邀集5名具表演藝術專業領域擔任外聘專家學者審查，審查委員會先依各團所送計畫書審查，並於審查會透過詢答提供具體改善建議。
為有效凝聚大新竹表演藝術量能，新竹市今年的傑出演藝團隊徵選計畫以「在地文化特色主題創演」為主題，鼓勵團隊創作讓在地觀眾產生共鳴，如沂風室內合唱團《響起前輩歌謠》，透過演唱向前新竹師範學校附屬小學退休作曲家孫思嶠致敬。
好玩的劇團延續去年深受家長及小朋友喜愛的《城隍不在家》，今年暑假推出《城隍二部曲》；新竹交響管樂團《大地之歌》系列將到竹縣北埔，持續以西方藝術形式探索當代客家文化；欣蕾舞團將辦理青少年舞蹈工作坊，陪伴在地青年探索舞蹈藝術。
文化局指出，透過傑出演藝團隊徵選計畫，輔導轄內優秀團隊再升級，包含審查委員演出評鑑、行銷資源投入、培訓講座、參與竹市藝術節與跨縣市交流展演、藝術駐校計畫，近年更成立「新雙東聯盟」，促進與新竹縣、屏東縣及台東縣表演藝術交流。
「優秀的表演藝術團隊需要大家的支持！」市長高虹安說，期許表演藝術團隊為新竹市這片土地留下藝術作品，持續培育藝文人口。錢康明也觀察今年入選團隊近年透過演出經驗，穩定團隊演出品質，培育年輕團員擔任專職藝術行政也成為各團共識。
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