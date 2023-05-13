「大秘寶」南寮風箏賽場挖出廢棄物 竹市府查3源頭究責

新竹漁港的南寮風箏賽場今年初被發現表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，被視為竹市「大秘寶」之一。竹市府今天說明連月來追查情形，在釐清過往合約與施工資料後研判廢棄物有3大可能來源「歷來施工遺留、填淤土非完全潔淨或遭人為傾倒」，後續將追究廠商責任、檢討管理人員是否疏失。

南寮風箏賽場今年初有紅火蟻肆虐，市長高虹安3月6日與議員現勘發現表層竟有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，當場責成產發處清理、改善，並同步釐清廢棄物來源。歷經2個多月，市府在檢視風箏賽場工程契約與施工照片等資料後於今天提出完整說明。

市府產發處指出，風箏賽場施作前現址原為港區道路、廣場及部分既存土丘植栽等設施，在前市府任內陸續辦理風箏賽場一、二期工程、水岸護堤工程（魚鱗天梯）、濱海水岸工程等4項主要工程，由於地面高度低於堤防頂3.3公尺，透過大量填土調整。

當時考量經費有限且能滿足規畫設計調整高程目的下，原地面設施物如AC路面、人行道、廣場等設施物部分「原地打碎回填」作為基底支撐材料，並經內政部及漁業署核准，利用漁港南側堆置區域過去的清淤土與青草湖清淤土方堆疊打造風箏賽場地形。

市府說明，檢視疏浚資料照片發現，從港底撈起來的淤泥土本身已帶有多種廢棄雜物，加上過去漁港南側堆置區不時發生被亂倒垃圾或營建廢棄物，因此清淤土方已非完全潔淨土方，但在施工過程中有要求清除土方中夾雜不可作為回填的垃圾廢棄物。

市府也在近月清理風箏賽場廢棄物過程，發現部分屬於進行濱海水岸工程的混凝土填充材，研判為後期施工過程所遺留。因為風箏賽場完工滿4年，草皮經長時間踩踏死亡後，原設計表層30至50公分沃土也逐漸流失，導致部分原回填土方裸露。

此外，新竹漁港港區為公共開放區域幅員廣大，過去漁港內曾不時發生遭偷倒一般垃圾或營建廢棄物情形，市府也推斷風箏賽場表層廢棄物也可能是開放後遭人為傾倒。

竹市府政風處指出，目前尚難排除廠商逕以沙土夾雜填土整地肇使風箏賽場表層存有廢棄物，但沙土存有廢棄物一事應為事前可預見，理應更為注意施工品質，已請產發處除清除表層廢磁磚、混凝土殘塊等，並應加強對維護管理，以彰顯本府公權力。

市府產發處說明，未來將針對風箏賽場訂定維護工作SOP，包含視天氣狀況每周澆水1至2次、依生長狀況適度管制避免踩踏死亡，每年編列適當經費進行整理工作等；每天派員每日巡查，若有發現亂倒廢棄物則立即蒐證通報，並架設攝影機填補夜間空檔。