機場捷運安全歸誰管？桃園市交通局：定檢每年1次

台中捷運發生列車撞上掉落軌道的吊臂，引發重大傷亡，究竟事發原因為何，目前仍在調查，但捷運行駛的安全也成焦點。按大眾捷運法規定，捷運的監理機關為地方政府，像在桃園就屬於桃園市政府交通局，交通局表示，每年都會固定辦理系統檢查作業，保障列車行車安全。

交通局表示，每年依據「桃園市大眾捷運系統經營維護與安全監督檢查作業程序」，辦理大眾捷運系統檢查作業，並邀請專家學者及本府相關單位共同派員組成查核小組執行，定期檢查每年辦理1次。

交通局指出，查核小組將針對營運管理、設備管理維護、行車安全及保安措施進行小組實地查核，其中針對行車安全及保安措施評核項目包含勞工安全衛生事項、事故率及傷亡率等三大項目。有關異物偵測與煞車系統屬於異常事件統計項目，於每年定檢時也皆會檢查。

交通局說，查核內容包含新進人員職業安全衛生教育訓練、危險性機械操作人員教育訓練、多重災難模擬演練、消防演練辦理次數、消防系統維護保養執行情形等，以監督捷運公司的行車安全。

交通局指出，若發生事故，訂有「桃園大眾捷運股份有限公司列車運行計畫」設有緊急應變運轉模式，也訂有「事故災害緊急通報作業規定」，於事故發生時，將即時透過郵件、通訊軟體及電話通知事故摘要、初步研判原因、相關應變措施及人員傷亡與設備損害情形。

議員許家睿表示，汽機車的監理單位為公路總局監理所，民航機的監理單位為民航局、船隻的監理單位為航港局、高鐵、火車的監理單位為鐵道局、捷運的監理權責則在地方政府，呼籲市府應該定期公告查核成果，讓民眾搭乘時能夠搭得更安心，也避免憾事發生。