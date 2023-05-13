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桃園身心障礙嘉年華疫後重登場 王明鉅勉多運動護健康

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
王明鉅和市議員現場由專人指導，體驗身心障礙者體能訓練器材。記者鄭國樑／攝影
王明鉅和市議員現場由專人指導，體驗身心障礙者體能訓練器材。記者鄭國樑／攝影

桃園市副市長王明鉅、立委萬美玲等人今天上午前往市立綜合體育館，參加身心障礙嘉年華開幕典禮。王明鉅表示，身心障礙嘉年華過去兩年因疫情停辦，今年邁入第10屆，活動主軸「運動平權X桃園超敢動」包含趣味競賽、才藝表演、科技運動體驗、運動指導、輔具展5大主題，鼓勵身障朋友在疫情解封後走出戶外多運動，他也預祝辛苦的母親，母親節快樂。

萬美玲說，今年活動有許多精彩節目及輔具展覽，提供身障朋友們體驗多項運動。身障朋友在就學、就養、就業等道路上，需要政府投入更多資源和照顧，過去3年，她在立法院教育及文化委員會積極推動「特殊教育法」修法，要讓身障孩子在學校獲得更妥善的照顧，未來也希望中央和地方持續共同努力，讓身障朋友在生活、工作、就業上都能得到最好照顧。

體育局長許彥輝表示，今年嘉年華活動共有18所學校、9個身障團體報名，有約1000人參與。除了活動5大主題內容，現場也有音樂饗宴，讓大小朋友能在競賽休息空檔享受音樂，感受嘉年華的歡樂氣氛。市府鼓勵身心障礙者多運動，未來會持續推動「運動平權」，保障其運動權利。

身心障礙嘉年華活動5大主題內容，其中趣味競賽包括「力拔山河」、韻律球「愛的抱抱」、「羽球拍拍樂」、「投籃百分百」及「棒球九宮格」5個項，大會也規畫唐寶寶太鼓團、自強國中散打武術運動、扇子舞、輪椅舞等才藝表演。

另外有電競單車及飛輪等運動科技體驗，以及設置身心障礙運動指導攤位，使用身體組成測量儀器（InBody570）讓民眾體驗運動科學檢測，其他還有透過射箭活動可以讓體驗者了解如何使用運動肌群，現場有專業人員提供正確的運動知能和諮詢。

市議員黃婉如、張碩芳、陳美梅、黃婉如和桃園市體育總會理事長葉俊毅都出席身心障礙嘉年華。

王明鉅副市長（右起）、腦麻勇士黃筱智、立委萬美玲參加身心障礙嘉年華為大家打氣。記者鄭國樑／攝影
王明鉅副市長（右起）、腦麻勇士黃筱智、立委萬美玲參加身心障礙嘉年華為大家打氣。記者鄭國樑／攝影
身心障礙嘉年華現場有許多體能訓練器材，市議員除了到場為大家加油，也體驗器材的訓練效果。記者鄭國樑／攝影
身心障礙嘉年華現場有許多體能訓練器材，市議員除了到場為大家加油，也體驗器材的訓練效果。記者鄭國樑／攝影

運動 身障 桃園

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