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機車兩段式左轉 桃園擬依各路口狀態檢討

中央社／ 桃園13日電

桃園市政府交通局表示，機車兩段式左轉是否取消，會以各單一路口檢討，而非全面統一，也要等中央政府制定明確規範和標準，地方才好參考推行。

交通部說，機車仍以兩段式左轉為原則，但如果左轉量大、不易設待轉區或已開放第3車道直接左轉，地方可因地制宜，而待轉區不會全面取消。

交通局交通工程科長曾啟倫告訴中央社記者，桃園今年已開放5處路口讓機車直接左轉，包括蘆竹區大新路與大新一街、中壢區晉元路與榮民南路口、中壢區新中北路與環中東路口、龜山區樂學路與文達路口及八德區介壽路二段與介壽路二段901巷口。

據警方統計，以去年1月到4月與今年同時段交通事故比較，晉元路與榮民南路口去年3件、今年5件，新中北路與環中東路口去年16件、今年24件；案件量略提升，但仍待觀察。

曾啟倫說，各路口行駛態樣和需求不一，會評估轉向需求，就算路口只是兩線道、但左轉或直行需求量很大，貿然開放機車直接左轉而非待轉，在對向直行車多情況下，機車比較危險。

曾啟倫表示，5月初有問過交通部，交通部指最近在研擬相關規範，之後會給地方參考；目前桃園管轄道路，單向兩線道（含以下）部分，原本內車道禁行機車，現都已開放機車通行。

桃園 交通部 車道

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