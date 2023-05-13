南寮足球場非正規 竹市府擬另建賽場

新竹市南寮運動公園足球場草皮生長差且有碎石，還有多處坑洞無法作正規足球比賽使用，被指為「大秘寶」之一。竹市府昨表示，經府內評估此足球場無法於短期內優化、升級為正規足球比賽場地，為迎合市內足球比賽需求，暫定在左岸運動公園，打造一座11人制人工草皮競技比賽足球場，正向教育部體育署申請爭取中。

市長高虹安2月與多名議員、足球界團體代表場勘南寮運動公園足球場，發現場地多項缺失，議員也指出足球場兩側球門存在高低落差、土壤級配有疑慮、球場規格不符合正規比賽場地要求；場地管理單位也坦言，來練習的人多半只以成人為主，的確與當初期待不符。

市府教育處表示，場勘後舉行多次會議研討，確認該場地僅能作簡易型比賽及休閒運動使用，該足球場設計之初，就是休閒等級的運動設施，並非正式運動場地。

市府表示，前市府2018年表示，「市府在南寮運動公園打造兩座長寬分別為105公尺、68公尺標準規格足球場，分別為比賽與練習場地」、「新竹市長期以來缺乏正規足球比賽與練習場地，市府啟動南寮運動公園新建工程，首次打造兩座標準足球場」等說詞均言過其實，造成外界誤會，才不得不對外說明事實。

市府表示，竹市的確需要一座兼具訓練及競技型的正規比賽場地推展足球運動。目前暫定於左岸運動公園打造一座11人制人工草皮競技比賽足球場，教育處已函報計畫至教育部體育署申請爭取中。