中繼市場經費卡關 頭份中山市場改建停擺

苗栗縣頭份市中山市場被鑑定為危樓，市公所爭取改建工程多年，規畫斥資2.5億元爭取前瞻計畫經費改建市場大樓，但中繼市場設在「公11」的安置方案，地方迄今未達共識，而市公所提出的中繼市場工程及安置經費3500多萬元墊付案也被代表會擱置，導致改建案目前陷入停擺困境。

針對中山市場改建案，頭份市公所規劃在尚順廣場附近「公11」用地興建中繼市場，但有攤商希望在原市場周邊的中山路、中正路設置早市攤販集中區，縣議員陳光軒和市民代表周訓宇也發起「守護頭份大中正商圈」活動聲援攤商。

頭份市民代表會前天決定暫時擱置中繼市場經費墊付案，並通過周訓宇優先在原市場附近設早市提案；頭份市長羅雪珠對墊付案遭擱置表示遺憾，強調市公所已盡力向民眾說明，但仍有部分民眾反對，一來一往消耗，會拖累城市的進步成長。市公所則表示改建案已「箭在弦上」，「卡關」確實讓市公所很困擾。

周訓宇強調，多數攤商希望在原市場附近設早市，市公所執意要遷往公11，影響數百攤商權益，市公所表示沿路店家及攤商反對設早市集中區，但他要求與市長沿路調查意願，對方卻不配合，公所對現有市場的管理效率和方式都讓人強烈質疑。