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桃園頻傳虐童 議員促建「監管雲」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園近來虐童事件頻傳，家長想調監視器畫面還被刁難，市議員黃瓊慧、王珮毓等人昨在議會總質詢要求市府建置「公托監管雲」，透過雲端回傳掌握幼托機構情況，讓家長放心；市長張善政承諾會籌措財源，設法今年發包建置。

桃園近幾個月接連發生小學女生遭男同學霸凌踢下體、幼兒園老師把2歲幼童當人肉拖把等情事，甚至有醫院值班護理師對生病住院嬰兒做出不當行為，導致嬰兒驚嚇哭鬧。市議員王佩毓昨天質詢表示，自己也收到13名家長聯署陳情，指考評甲等的托嬰中心疑有管教不當及環境缺失問題，經社會局查訪，也確實查出5項缺失。

黃瓊慧指出，近期幾件發生在校園的兒少案件，家長想調閱監視器畫面都被刁難，市府應該比照雙北、台中和台南「公托監管雲」，建置雲端回傳儲存系統，不只方便稽查時能快速調閱，同時也讓幼托機構業者有所警惕，讓家長放心。

社會局長陳寶民表示，已請民間業者評估建置雲端回傳儲存系統，預計明年編列1500萬元執行，但議員們不埋單，認為拖到明年等於有半年空窗期，家長難以放心；張善政答詢時進承諾會籌措財源，設法今年就發包。

社會局表示，目前規畫的監管系統是以50家公托及托育家園為主，至於私立及準公共托嬰中心部分，因為業者都已經按照衛生福利部法規自行裝設監視器，系統設備是否相容相連，都還要再研究，不過未來有可能透過獎勵措施，鼓勵業者加裝監管雲設備。另外，社會局也會函請中央評估統一布建監管雲的可行性，共同保障兒童送托權益。

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