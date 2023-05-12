為天坑互槓 新竹縣府開嗆竹北市公所：應作為而不作為

新竹縣政府與竹北市公所為了莊敬六街天坑事件再起爭執，雙方互就天坑「假修復」表達看法，市公所不滿函文縣府請示未得到回應，天坑便遭擅自回填；縣府反嗆市公所「應作為而不作為」，要公所應該去找建商。

事件起因是因近期梅雨季將至，而天坑長20公尺、寬5公尺諾大的坑洞彷彿可能成為現成蓄洪池，因此各方都認為應該盡快將天坑進行「假修復」，將路面塌陷處覆蓋，避免雨水蓄積造成進一步災害。

不過竹北市公所指出，日前豐邑建設來函向公所詢問是否該先行施作道路回填，因此公所立即在5月8日發函新竹縣政府工務處，請示縣政府回填許可，不過至今都未收到縣府正式回文。

公所表示，在沒有縣政府的許可、且沒有肇因檢測報告及道路主管機關安全評估下，公所又沒有獲得新竹縣府或建設公司任何一方通知，事後才得知塌陷的莊敬六街已遭建商假修復回填。

對此新竹縣政府工務處也表達不滿，認為市公所得按相關規定向豐邑建商針對市區道路主管機關權責求償或開罰；工務處指出，縣府的確在5月8日收到市公所來函請示縣府是否同意豐邑建設所請回填坑洞，因此縣府在10日便將此事列入專案小組會議討論。

工務處表示，在會議上，小組專家學者、豐邑公司、竹北市公所均與會討論，會中專案小組委員們一致建議為因應梅雨季到來，應盡快先對坍塌處施以假修復，避免水流入坑洞造成災害擴大，假修復後仍維持封路，不開放通行，公所出席代表課長也同意建商做緊急處理，以確保市民安全。

工務處疑惑，會議過程竹北市公所都派員全程參與討論，也知曉盡快假修復的共識，不解為何市公所會有沒收到訊息，而後有抗議聲音；工務處認為應是公所內部訊息傳遞有落差才造成誤解。

新竹縣府指出，假修復並不代表已找出原因或者已經安全，而是針對雨季防止災害擴大的作為，原本要求建商提出完整的鑑定報告和監測數據，以及搶險計畫等仍持續進行，專案小組也將持續審查監督。