清大宿舍區、水木餐廳今突傳停電 校方曝停電原因

新竹清華大學今天下午4點多陸續有學生發出校內停電消息，多處宿舍都停電，學生一片哀嚎。校方今晚7點多公告，是因為G迴路高壓設備故障，需進行緊急修繕工程，目前包括學生宿舍區、風雲樓、水木餐廳都停電，預計停電到深夜11點。

有學生在「Dcard」發文抱怨清大停電，地點多為宿舍區域。校方今晚在臉書發出公告，指出因G迴路高壓設備故障，目前停電的區域包括清齋、新齋、義齋、鴻齋、學齋、儒齋、禮齋、誠齋、華齋、碩齋、仁齋、實齋、信齋，及水木餐廳、風雲樓。

校方在公告中提醒，停電期間請停電區域的院系、宿舍相關單位務必將轄內所有電腦與實驗設備的插頭拔除，配電盤、開關箱電源切離，以維用電安全，同時避免復電時，可能會對設備造成的影響，若有提早完成修復，會提早送電。

不過，校方說明，清華大學全校高壓電系統均定期維護與更換，G迴路高壓設備今天故障的零件才剛換新，學校也將深入調查此次故障的原因。