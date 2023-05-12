興富發再被查1建案違反職安 桃市府勒令部分停工

桃園市政府勞動局今天晚上表示，興富發建案吊臂砸中台中捷運造成乘客死傷，根據勞動部統計，興富發集團過去5年有9件重大工安事故，市政府勞動檢查處（桃檢處）今天與建築管理處到轄內6件興富發建案全面檢查，結果發現其中1件違反職業安全衛生法規定，將裁處10萬至30萬元，並勒令部分停工。

興富發另外3件建案為丁類危險工作場所，雖屬職業安全衛生署北區職業安全衛生中心權責，但現場稽查時也發現重大缺失，會移送職安中心依職業安全衛生法規定辦理，其他兩件營造廠未針對相關防護措施進行自動檢查，已要求改善。

桃檢處說明，興富發集團在桃園有10件建案，其中6件已經開始施工，3件只有放樣及鋼軌樁打設作業，另一件已取得使用執照無施工情事，針對目前有施工的6件建案，已完成勞動檢查，稽查缺失主要為物體墜落、飛落及感電等危害未有相關防護措施，後續將依職業安全衛生法辦理，並採取嚴查重罰方式，責令興富發集團務必遵守法令，保障工程安全。

桃檢處指出，除了上述10件建案，興富發在機場捷運沿線還有41處工程工地，已經納入巡檢重點，位在桃園市有24處工程，其他位於臺北市、新北市，桃檢處已函請兩市勞動檢查機構協助巡查。桃檢處已連續2日派員至捷運沿線工程實施監督檢查，重點為工程是否有使用塔吊起重機或重型起重機，訂定相關防止災害對策及落實自主檢點等，截至今天共完成18處工程監督檢查，現場尚無立即危害之虞，為預防類似災害再次發生，已告知事業單位須按職業安全衛生法規定辦理，並落實自主管理及檢點。