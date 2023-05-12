桃園5月15、16日將大停水 大溪、復興停水資訊一次看

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水18或20小時，桃園大溪及復興飲用取水處共6處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

除大溪永福、男星、中新、仁美、仁義、僑愛、月眉、仁善及瑞興里將從5月15日凌晨12時至16日晚間8時止，停水時間共20小時，其餘19里及復興區三民里自5月15日凌晨12時至15日晚間6時停水，共18小時。

其中大溪及復興5個可飲用水取水點，分別為大溪頂好新村、大溪僑愛新村活動中心、大溪信義路1025號旁、大溪文化路211巷5號及復興三民市民活動中心。

市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=zh-TW&mid=1Gmuv3Dme2nxoSaj6BYjNjEnh8ROYe2I&ll=24.97761860604151%2C121.14760808684444