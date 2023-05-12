快訊

周揚青臉腫嘆「面目全非」 機場過不了臉部辨識被要求報身分證號

桃園5月15、16日將大停水 大溪、復興停水資訊一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水18或20小時，桃園大溪及復興飲用取水處共6處。圖／翻攝自台水二區處網站
台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水18或20小時，桃園大溪及復興飲用取水處共6處。圖／翻攝自台水二區處網站

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園停水，按地區不同分別停水18或20小時，桃園大溪及復興飲用取水處共6處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

除大溪永福、男星、中新、仁美、仁義、僑愛、月眉、仁善及瑞興里將從5月15日凌晨12時至16日晚間8時止，停水時間共20小時，其餘19里及復興區三民里自5月15日凌晨12時至15日晚間6時停水，共18小時。

其中大溪及復興5個可飲用水取水點，分別為大溪頂好新村、大溪僑愛新村活動中心、大溪信義路1025號旁、大溪文化路211巷5號及復興三民市民活動中心。

市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=zh-TW&mid=1Gmuv3Dme2nxoSaj6BYjNjEnh8ROYe2I&ll=24.97761860604151%2C121.14760808684444

停水 桃園

延伸閱讀

桃園5月15、16日將大停水 龍潭可飲用取水點一次看

桃園5月15、16日將大停水 新屋可飲用取水點一次看

桃園5月15、16日將大停水 楊梅可取水點一次看

全桃園下周將大停水39小時 374個臨時供水站地點曝光

相關新聞

為天坑互槓 新竹縣府開嗆竹北市公所：應作為而不作為

新竹縣政府與竹北市公所為了莊敬六街天坑事件再起爭執，雙方互就天坑「假修復」表達看法，市公所不滿函文縣府請示未得到回應，天...

被傳阻擋光武國中增班及關埔禮堂 竹市府否認闢謠

近來傳出「因對設計圖不滿意，市府擋下光武增班及關埔禮堂」等謠言，新竹市政府今天下午澄清聲明，「光武國中校園整體規劃暨新建...

台灣好行觀霧線 開放網路預約

雪霸國家公園是新竹縣熱門的登山景點之一，新竹縣政府去年推出台灣好行觀霧線（觀光八號）往返新竹高鐵站和觀霧山莊，頗受好評。...

清大宿舍區、水木餐廳今突傳停電 校方曝停電原因

新竹清華大學今天下午4點多陸續有學生發出校內停電消息，多處宿舍都停電，學生一片哀嚎。校方今晚7點多公告，是因為G迴路高壓...

桃園5月15、16日將大停水 大溪、復興停水資訊一次看

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水18或20小時，桃園大溪及復興飲用取水處共6處，...

向新住民媽媽們說母親節快樂 移民署新竹站辦感恩活動

移民署新竹縣服務站與新竹縣新住民家庭教育中心在母親節前夕舉辦慶祝活動，讓新住民及子女體驗親手綁製康乃馨乾燥花束，更讓孩子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦