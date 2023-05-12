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媽祖生日作公益 竹南龍鳳宮捐贈救護車、熱像儀

中央社／ 苗栗縣12日電

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮今天攜手2家企業共同捐贈縣府消防局1輛救護車及5組熱顯像儀，縣長鍾東錦表示，適逢農曆3月23日天上聖母聖誕，媽祖過生日行公益，彰顯慈悲大愛。

捐贈儀式由龍鳳宮主委、立委陳超明會同力大生技副總經理廖家羚、立馬行銷總經理楊佩樺共同捐贈1輛救護車「騰龍貳號」以及5組被稱為「火場眼睛」的熱顯像儀，總值約新台幣350萬元；苗栗縣長鍾東錦、縣府消防局長匡夢麟代表受贈，苗栗縣議員張佳玲、邱毓興、竹南鎮長方進興、竹南鎮民代表會主席何秀綿及多名代表到場觀禮見證。

鍾東錦表示，竹南鎮有科學園區，許多企業廠商進駐，近年來發展快速，消防救護工作更形重要，除了消防人員密集嚴格的訓練外，尤須精良的裝備因應，感謝龍鳳宮與2家企業的善行義舉，協助提升整體消防戰力，適逢媽祖生日舉行捐贈儀式，更彰顯媽祖慈悲濟世博愛精神。

消防局長匡夢麟表示，竹南鎮救護車使用率高，耗損率大，新式救護車可讓救護人員掌握急救黃金時間，及時搶救傷病患的寶貴生命；另外，熱顯像儀可協助消防人員於濃煙黑暗的火災現場中辨識起火點、受困者、通道、障礙等，提早發現危險，縮短搜救時間。

救護車 鍾東錦

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