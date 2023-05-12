竹北路塌縣府假修復 市公所指應有安全評估再進行

竹北建案施工造成莊敬六街坍塌案，坍塌處填平，竹縣府說，是預防梅雨季節來臨以假修復，仍維持管制狀態。竹北市公所指出，縣府應要有安全評估再進行，修復前公所未正式被通知。

竹北市民代表陳禹同向中央社記者表示，日前針對此案縣府舉行專家會議，專家確實有建議因應梅雨季節來臨應將坍塌處先做暫時性填平，但從會議結束後到「假修復」完成前，公所未收到任何的函文指示或相關。

陳禹同說，而此建商就直接進行「假修復」，導致鄰近居民狀況外，建商應要遵守程序再回填。

竹北市公所提供新聞資料指出，日前建商來函向公所請示道路回填，公所在5月8日發函給新竹縣政府請示回填許可，至今未收到縣府正式回文。

竹北市公所說，在沒有肇因檢測報告及道路主管機關安全評估下，公所也未獲縣府或建設公司任何一方通知，莊敬六街已遭假修復回填，為此表達抗議。

工務處長江良淵向中央社記者表示，民眾所認為的填平處的正式名稱是「假修復」，以暫時性的回填，而「假修復」不耐承重、結構較鬆，沒有經過回填、壓夯實、加壓等步驟，僅填回，「假修復」所使用的材料為控制性低強度混凝土，只是因應即將到來的雨季、颱風季，而先進行的修復。

江良淵說，在假修復後道路仍維持封鎖，不會開放通行，也不會有下一步，後續會依建商提出完整的鑑定報告或監測數據，專案小組再來審查，才能討論進行。

江良淵表示，新竹縣政府針對某建案施工造成莊敬六街坍塌事件，在10日緊急舉行專案小組會議，召集專家學者、竹北市公所等，聆聽建商的報告，會議各方共識結論因應梅雨季到來，要先對坍塌處以假修復。

江良淵指出，莊敬六街塌陷坑洞假修復後，仍不開放通行並確實做好交通維持，這是在10日專案會議所作成的決議，與會專家學者都有共識，竹北市公所有參加會議，應都清楚狀況。