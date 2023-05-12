快訊

林淑雅回家了！林母崩潰痛哭自責害了女兒：曾要她多搭捷運較安全

林良泰不道歉被轟出議場 指中捷事故「最大責任在建商」

中職／中信兄弟改組打出兩張王牌 王建民坦言：沒想過會到一軍

竹北路塌縣府假修復 市公所指應有安全評估再進行

中央社／ 新竹縣12日電

竹北建案施工造成莊敬六街坍塌案，坍塌處填平，竹縣府說，是預防梅雨季節來臨以假修復，仍維持管制狀態。竹北市公所指出，縣府應要有安全評估再進行，修復前公所未正式被通知。

竹北市民代表陳禹同向中央社記者表示，日前針對此案縣府舉行專家會議，專家確實有建議因應梅雨季節來臨應將坍塌處先做暫時性填平，但從會議結束後到「假修復」完成前，公所未收到任何的函文指示或相關。

陳禹同說，而此建商就直接進行「假修復」，導致鄰近居民狀況外，建商應要遵守程序再回填。

竹北市公所提供新聞資料指出，日前建商來函向公所請示道路回填，公所在5月8日發函給新竹縣政府請示回填許可，至今未收到縣府正式回文。

竹北市公所說，在沒有肇因檢測報告及道路主管機關安全評估下，公所也未獲縣府或建設公司任何一方通知，莊敬六街已遭假修復回填，為此表達抗議。

工務處長江良淵向中央社記者表示，民眾所認為的填平處的正式名稱是「假修復」，以暫時性的回填，而「假修復」不耐承重、結構較鬆，沒有經過回填、壓夯實、加壓等步驟，僅填回，「假修復」所使用的材料為控制性低強度混凝土，只是因應即將到來的雨季、颱風季，而先進行的修復。

江良淵說，在假修復後道路仍維持封鎖，不會開放通行，也不會有下一步，後續會依建商提出完整的鑑定報告或監測數據，專案小組再來審查，才能討論進行。

江良淵表示，新竹縣政府針對某建案施工造成莊敬六街坍塌事件，在10日緊急舉行專案小組會議，召集專家學者、竹北市公所等，聆聽建商的報告，會議各方共識結論因應梅雨季到來，要先對坍塌處以假修復。

江良淵指出，莊敬六街塌陷坑洞假修復後，仍不開放通行並確實做好交通維持，這是在10日專案會議所作成的決議，與會專家學者都有共識，竹北市公所有參加會議，應都清楚狀況。

北市 梅雨

延伸閱讀

竹北市公所籌組城市永續發展委員會 向中央要建設加碼

興富發建案吊臂釀中捷事故 盧秀燕：全面安檢重罰求償

中捷事故時代力量提修法調升罰則 指建商政商關係密切

建商業者揮刀自宮救買氣 4月房市稍回溫

相關新聞

被傳阻擋光武國中增班及關埔禮堂 竹市府否認闢謠

近來傳出「因對設計圖不滿意，市府擋下光武增班及關埔禮堂」等謠言，新竹市政府今天下午澄清聲明，「光武國中校園整體規劃暨新建...

台灣好行觀霧線 開放網路預約

雪霸國家公園是新竹縣熱門的登山景點之一，新竹縣政府去年推出台灣好行觀霧線（觀光八號）往返新竹高鐵站和觀霧山莊，頗受好評。...

向新住民媽媽們說母親節快樂 移民署新竹站辦感恩活動

移民署新竹縣服務站與新竹縣新住民家庭教育中心在母親節前夕舉辦慶祝活動，讓新住民及子女體驗親手綁製康乃馨乾燥花束，更讓孩子...

竹北市公所籌組城市永續發展委員會 向中央要建設加碼

竹北市公所為加速推動城市建設與進步，邀集6位專家學者正式成立SDGs城市永續發展委員會，將首要針對市內公園興建規畫意見交...

中繼市場經費遭擱置 頭份中山市場改建案陷入停擺困境

苗栗縣頭份市中山市場建築被鑑定為危樓，市公所爭取改建工程多年，規畫斥資2.5億元爭取前瞻計畫經費改建市場大樓，但中繼市場...

南寮足球場驗明正身非正規賽場 竹市暫擬在這蓋標準場

新竹市南寮運動公園足球場草皮生長差且伴有碎石，還有多處坑洞無法進行正規足球比賽使用，被指為「大秘寶」之一。竹市府今天指出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦