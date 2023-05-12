監察院低調視察六福村 園方坦言正執行二階改善

監察委員今天率同農委會林務局、桃園市政府、新竹縣政府、台北市立動物園等單位，一同前往六福村勘查，調查狒狒逃脫一案，不過過程低調、不對外公開，六福村園方僅表示不便說明監委來訪情形，但坦言林務局要求改善項目正執行第二階段。

六福村園方表示，園區正積極針對林務局要求進行改善項目相關作業，近日第一階段初步審核已通過，正全力執行第二階段改善項目，不過對於今天監委勘查相關事宜，園方稱「因目前於監察期間，不便對外說明」。

據了解，監委趙永清與紀惠容上午率隊到關西鎮公所閉門會議，下午1點又到六福村狒狒區視察，過程中約有30名各單位人員陪同，包含林務局、桃園市府、新竹縣府等單位，一同乘坐遊園巴士進入野生動物園狒狒區了解。

動保團體在上午已先發表5點聲明，呼籲監委全盤瞭解、解決六福村的飼養管理問題；台灣動物平權促進會、鳥語獸躍指出，六福村總共有70多種動物、動物數量高達1000多隻，但自從狒狒脫逃遭射殺以來，各部會主管機關、地方政府僅針對狒狒逃逸問題關注，卻對其他飽受心理、 生理折磨的動物視而不見，呼籲監察院調查能一併重視其他動物福利。

不過對此前往六福村的監委一行人並未受訪，列席的相關單位同樣低調不對外說明，六福村園方人員僅表示因監委行程不公開，因此無法就監委勘查事宜進行說明。