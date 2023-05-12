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改善行人地獄 張善政：跨局處城市空間治理徹底解決

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府要成立跨局處的改善空間會議平台，包括徹底解決「行人地獄」的問題，圖為藝文園區的新式雙組斑馬線。圖／桃園市政府交通局提供
桃園市政府要成立跨局處的改善空間會議平台，包括徹底解決「行人地獄」的問題，圖為藝文園區的新式雙組斑馬線。圖／桃園市政府交通局提供

桃園市議員王珮毓今天中午在議會總質詢指出，前立委鄭寶清的太太走在斑馬線被車撞傷腿骨折，台南3歲女童被撞不報死亡，改善「行人地獄」已經是全台灣重視的問題，市政府要拿出做為。

市長張善政表示，人行環境改善是一個複雜的城市治理問題，除了交通取締以外，更重要的是如何有系統解決人行環境不佳的問題。他已責成都發局成立「城市空間治理會報」，整合工務、交通、文化、經發各局與區公所，從都市計畫、都市設計、道路工程與建築管理等各層面，有系統整合資源改善人行環境。

張善政說明，城市空間治理會報也會同步推動城市美學，與舊市區文化、商圈再生的工作，未來大型公共設施的盤點與配置像市政園區，也會透過這個會報討論桃園的未來發展。

張善政強調，解決行人地獄不能從單一局處的角度看待，取締只能短期治標而不能治本，對進步的城市來說，不是最好的解決之道，市府的目標不是只想把人行環境變好，而是整個城市都變好。

張善政 行人地獄

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