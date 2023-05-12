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苗縣府推動客語成效五連霸優等 客委會頒獎勵金

中央社／ 苗栗縣12日電

客委會日前公布111年度「推動客語為通行語」評核結果，苗栗縣政府是全國唯一獲優等縣市，打造「五連霸」佳績。客委會主委楊長鎮今天到縣府頒發新台幣500萬元獎勵金。

客委會111年度推動客語為通行語執行成效綜合考評中，苗栗縣表現亮眼，除苗栗縣政府獲得縣市政府組優等，是全國唯一獲優等縣市外，在鄉鎮市公所組方面，有頭屋、三義、西湖、造橋、苗栗、南庄、頭份及大湖等8鄉鎮市公所獲優等，卓蘭、銅鑼、獅潭、公館、三灣等5鄉鎮公所獲佳等，全縣共囊括1610萬元獎勵金。

客委會主委楊長鎮今天拜會苗栗縣長鍾東錦，頒發苗栗縣政府優等獎勵金500萬元，兩人並針對提升公教人員客語認證及推動客語為教學語言等議題交換意見。

楊長鎮表示，苗栗縣近年來推動客家通行語言的成績優異，期望苗栗縣未來繼續扮演「領頭羊」角色；他也建議可持續提升公教人員通過客語能力認證比率，加強客語師資培育及優先進用及輔導轄內社區申辦客語社區營造計畫等，以打造更優質的客語教育及生活環境。

鍾東錦指出，苗栗縣客家人口約占62.5%，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，身為客家子弟推動客家事務責無旁貸，他過去擔任議長期間就帶頭報考客語認證，縣府各局處也將客家融入業務推動，包括開設客語認證研習班、鼓勵報考客語認證、邀請客家藝文團隊表演、推動沉浸式教學、編印客語數位日曆鼓勵民眾下載使用等。

鍾東錦說，要讓下一代年輕人說客家話、對客語產生認同，最重要的就是讓他們有榮譽感」，將持續以跨局處合作，希望從學校、社區、公共領域3方面全方位推動客語，營造客語友善環境，推動苗栗成為推動客家事務的模範縣。

客語 客委會

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