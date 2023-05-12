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被傳阻擋光武國中增班及關埔禮堂 竹市府否認闢謠

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市關埔國小。本報資料照
新竹市關埔國小。本報資料照

近來傳出「因對設計圖不滿意，市府擋下光武增班及關埔禮堂」等謠言，新竹市政府今天下午澄清聲明，「光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程」正辦理規畫設計中，關埔國小三期本就沒有禮堂，體育館及景觀工程在上網招標中，從未停擺，呼籲有心人士切勿以訛傳訛，誤導民眾聽信傳言。

竹市府教育處指出，新竹市光武國中校園整體規劃暨新建校舍及午餐廚房工程正辦理規畫設計作業，新建校舍建築量體規畫21間教室（18間普通教室、3間專科教室），待校舍完工後，空間使用可彈性調整。午餐廚房完工後將供應光武國中及鄰近關埔國小兩校師生。

至於新竹市關埔地區新設國小建校工程（三期-體育館及景觀工程），由於先前流標多次，市府教育處4月17日召開工程邀標說明會，請建築師說明整體規畫設計現況及需求，提出工程標案優化條件，並安排現勘學校現地環境。

市府教育處指出，希望透過邀標說明會，各營造廠商可以更瞭解工程內容並提高參與投標意願，讓家長、孩子殷切期盼的校舍盡快順利決標施工。目前招標進度為24日上網公開招標，5月16日開標，市府誠摯邀請具有經驗豐富、優質施工廠商踴躍參與。

教育處強調，市府推動校園優質環境的目標不變，請民眾放心並安心，透過正式說明，也請民眾勿聽信未經查證的傳言，新竹市各項校園工程都在執行及改善中，市府大力推動新竹市校園優質環境，相關建設從未停歇，朝向「新竹好學」願景邁進。

新竹 廚房

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