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靈鷲山捐贈客製化食物箱 新竹縣市600戶弱勢戶受惠

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府社會處長黃佳婷（中）今天頒發感謝狀，由靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（左二）、松翰科技股份有限公司經理傅遠鑑（右二）代表接受。圖／靈鷲山佛教教團提供
新竹市政府社會處長黃佳婷（中）今天頒發感謝狀，由靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（左二）、松翰科技股份有限公司經理傅遠鑑（右二）代表接受。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山慈善基金會發起「靈鷲送福~台灣萬得福專案」，將捐贈1萬個愛心食物箱至22縣市，新竹地區在捐贈企業松翰科技認捐下，有600戶弱勢戶受惠。靈鷲山今天會同企業代表、社工人員關懷訪視受贈家庭，2地縣市政府社會處送上感謝狀致意，感謝公益捐贈為社會注入一股暖流。

靈鷲山慈善基金會指出，秉持開山住持心道法師「生命服務生命，生命奉獻生命」慈悲願力，在拜訪全台縣市社福中心後，了解第一線服務實況與弱勢家庭實際需求，配合社會局處食物銀行運作，今年啟動「靈鷲送福~台灣萬得福專案」發送愛心食物箱。

這項專案3月展開勸募，獲得各縣市在地企業響應與認捐，其中國內前三大消費性IC設計公司松翰科技股份有限公司，為回饋鄉里形成善的循環，落實企業社會責任，一口氣認捐600個愛心食物箱，捐贈給新竹縣、市政府各300個。

新竹縣、市政府社會處今天分別在上午、下午舉辦愛心食物箱捐贈儀式，新竹縣政府社會處長陳欣怡、新竹市政府社會處長黃佳婷頒發感謝狀，由靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人、松翰科技股份有限公司經理傅遠鑑代表接受。

靈鷲山慈善基金會指出，靈鷲送福以Food的英文發音取名為「福」，代表贈送食物箱也送上了祝福，食物箱採取「客製化」分為「開伙」及「不開伙」，這次食物箱內有米、沙拉油、燕麥片、罐頭、乾糧等，明年計畫改為實物箱，以弱勢團體需求調整。

新竹縣政府社會處、靈鷲山慈善基金會、捐贈企業松翰科技股份有限公司代表今天帶著食物箱訪視獨居長輩。圖／靈鷲山佛教教團提供
新竹縣政府社會處、靈鷲山慈善基金會、捐贈企業松翰科技股份有限公司代表今天帶著食物箱訪視獨居長輩。圖／靈鷲山佛教教團提供
新竹縣政府社會處長陳欣怡（左）今天致贈感謝狀給松翰科技股份有限公司經理傅遠鑑。圖／靈鷲山佛教教團提供
新竹縣政府社會處長陳欣怡（左）今天致贈感謝狀給松翰科技股份有限公司經理傅遠鑑。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（右）拿佛水、祈福香囊、手工佛足皂，關懷獨居長輩。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人（右）拿佛水、祈福香囊、手工佛足皂，關懷獨居長輩。圖／靈鷲山佛教教團提供

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