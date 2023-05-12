向新住民媽媽們說母親節快樂 移民署新竹站辦感恩活動

移民署新竹縣服務站與新竹縣新住民家庭教育中心在母親節前夕舉辦慶祝活動，讓新住民及子女體驗親手綁製康乃馨乾燥花束，更讓孩子們藉此機會向媽媽們說聲「母親節快樂、媽媽我愛你」，讓來自東南亞的新住民媽媽特別感動。

來自越南的新住民媽媽金菊說，自己從小就很喜歡鮮花，這次收到女兒親手製作的母親節康乃馨花束格外感動，回家後一定會按照老師教的方式好好照顧，讓女兒的心意能長久保存。

同樣來自越南的新住民媽媽玉娥表示，美麗的花朵就是要配美麗的女人，能在這特別的節日跟許多同樣來自越南的美女們相聚，溫馨感加倍，感謝移民署跟家庭教育中心舉辦的活動，讓大家能一同度過充實又溫暖的母親節。

移民署新竹縣服務站及家庭教育中心為體恤辛勞的新住民母親們，特別聘請擁有ACP園藝治療師以及插花證照的插花老師鄭媛伊，向學員們介紹如何製作乾燥花束。

鄭媛伊說，要將花朵乾燥的過程其實並不難，最簡單的方法就是倒掛自然乾燥法，等待約1至2周時間就能夠自製乾燥花，花束切勿碰到水、擺放在通風處、清理灰塵，用心保存可以存放多年。

活動課程中，老師為與會新住民家庭準備康乃馨、乒乓菊、鼠尾草、滿天星及卡斯比亞等花材，並為大家示範基本的花束製作原理以及包裝、繫緞帶的技巧，完成後就是獻給母親最溫馨的感恩花束。