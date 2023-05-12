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中繼市場經費遭擱置 頭份中山市場改建案陷入停擺困境

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市中山市場推動改建，但目前「中繼市場」設置經費墊付案遭代表會擱置，改建案陷入停擺的困境。圖／讀者提供
頭份市中山市場推動改建，但目前「中繼市場」設置經費墊付案遭代表會擱置，改建案陷入停擺的困境。圖／讀者提供

苗栗縣頭份市中山市場建築被鑑定為危樓，市公所爭取改建工程多年，規畫斥資2.5億元爭取前瞻計畫經費改建市場大樓，但中繼市場設在「公11」的安置方案，地方出現正、反意見，且各說各話，迄今未達共識。市公所提出中繼市場工程及安置經費3500多萬元墊付案，昨天被代表會擱置，中山市場改建案目前陷入停擺困境。

市公所在尚順廣場附近「公11」用地規畫中山市場改建期間的「中繼市場」，但一些攤商希望在原市場周邊的中山路、中正路一帶延伸設置早市攤販集中區，但市公所認為不可行，並表示沿路店家、攤商也有許多人反對，日前縣議員陳光軒、市民代表周訓宇並發起「守護頭份大中正商圈」，希望優先在原市場周邊設置早市。

頭份市民代表會昨天討論市公所設置中繼市場經費墊付案，決定暫時擱置，並通過周訓宇優先在原市場附近設早市的提案，如果不符規定，再考慮遷至公11設中繼市場。

頭份市長羅雪珠對墊付案遭擱置表示遺憾，強調市公所已盡力向鄉親說明，因中山市場改建案必須先整理出施工環境，攤商要先遷至公11，重建工程才能推動，雖有許多攤商表明願配合，但仍有部分意見反對，一來一往消耗，影響她個人名聲事小，但拖累城市的進步事大，因頭份的進步與成長無法等待。

市公所表示，中山市場改建案向中央爭取前瞻計畫經費，但全案要能獲核定，中繼市場及攤商安置必須先完成，改建 案已「箭在弦上」，且有時限壓力，中繼市場經費卻受阻，推動中山市場改建案「卡關」，讓市公所很困擾。

周訓宇強調，多數攤商都希望留在原市場附近設早市，但市公所執意要遷往公11，影響數百攤商權益，市公所表示有許多店家及攤商反對在原地周邊設早市集中區，但他要求與市長沿路調查意願，對方卻不肯配合，市公所對現有市場的管理效率和方式都讓人強烈質疑。

頭份市中山市場推動改建，但目前「中繼市場」設置經費墊付案遭代表會擱置，改建案陷入停擺的困境。圖／讀者提供
頭份市中山市場推動改建，但目前「中繼市場」設置經費墊付案遭代表會擱置，改建案陷入停擺的困境。圖／讀者提供

改建案 議員

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