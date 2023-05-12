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竹北市公所籌組城市永續發展委員會 向中央要建設加碼

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市公所籌組城市永續發展委員會，要向中央爭取更多重大建設經費。圖／竹北市公所提供
竹北市公所籌組城市永續發展委員會，要向中央爭取更多重大建設經費。圖／竹北市公所提供

北市公所為加速推動城市建設與進步，邀集6位專家學者正式成立SDGs城市永續發展委員會，將首要針對市內公園興建規畫意見交流，市長鄭朝方指出，公所將力邀中央下鄉加碼經費，為竹北市爭取更多重大建設。

鄭朝方表示，城市永續發展委員會首次召開，針對4案建設交流討論，其中北興里公16公園、北興里集會所興建，2案基地緊鄰，由於基地內尚有傳統廟宇保留，公園、廟宇、集會所設計結合具高難度，且原始設計未納入考量，以致帶來視覺衝突，豆子埔公園原始設計則有具象桐花造型裝置藝術、仿綠竹子水泥欄杆，以及五子登科步道等舊式設計。

鄭朝方指出，這些過時的舊式設計已在公園改造規畫設計時造成困擾，因此未來竹北市內的公園將同步提升美感、全力改善，讓視覺設計與時俱進，且希望公部門不可再便宜行事。

城市永續發展委員會由東華大學副校長徐輝明擔任召集人，另5名委員則由台灣物聯網協會理事長梁賓先、宜蘭大學建築與永續規畫研究所教授張家瑞、宜蘭大學土木系教授鄭安、中華大學景觀建築學系副教授李奕樵，以及中華大學土木工程學系兼任教授張奇偉擔任。

竹北市公所指出，6人各具土木、景觀、材料、綠色科技等專業，將為竹北推動各項重大公共建設，以專業角度提出前瞻性建言，以利城市發展推進。

此外，委員會也針對竹北東區市場，透過會議提出多項建言，包含調整建蔽率及容積率進行擴充使用、導入AI概念設計、擺脫傳統市場框架並結合智慧綠建築與ESG環保永續概念。

公所指出、與會專家學者全數支持多目標使用規畫，讓東區市場並非只是一棟建築，未來可望結合智慧、綠能、青創、親子臨托、藝文展演空間等，更能透過立體、漸層、主視覺設計，並與頭前溪地景結合，成為新竹市通往竹北，矗立於經國橋下的城市新地標。

公園內常見的仿綠竹子水泥欄杆舊式設計，已造成新式公園規畫設計困擾。圖／竹北市公所提供
公園內常見的仿綠竹子水泥欄杆舊式設計，已造成新式公園規畫設計困擾。圖／竹北市公所提供

綠建築 北市

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