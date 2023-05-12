南寮足球場驗明正身非正規賽場 竹市暫擬在這蓋標準場

新竹市南寮運動公園足球場草皮生長差且伴有碎石，還有多處坑洞無法進行正規足球比賽使用，被指為「大秘寶」之一。竹市府今天指出，經府內跨局處評估南寮運動公園足球場無法於短期內改善、優化、升級為正規足球比賽，為迎合市內足球比賽需求，暫擬定於左岸運動公園場域，規劃打造一座11人制人工草皮競技比賽足球場地，努力向教育部體育署申請爭取中。

市長高虹安今年2月10日與多名議員、新竹市社區足球發展協會理事長許智豪以及足球教練場勘南寮運動公園足球場，實地發現場地多項缺失，議員們也指出足球場兩側球門存在高低落差、土壤級配有疑慮、球場規格不符合正規比賽場地要求；場地管理單位也坦言練習多半只能以成人為主，的確與當初期待不符合。

市府教育處表示，在當天場勘後展開多次府內、外會議研討，重新檢視南寮運動公園足球場原設計規畫確認「該場地目前僅能進行簡易型比賽及休閒運動使用」，南寮運動公園足球場於設計之初，即為休閒等級的運動設施，並非正式運動場地。

市府說明，前市府2018年對外表示「市府在南寮運動公園打造兩座長寬分別為105公尺、68公尺標準規格足球場，分別為比賽與練習場地」、「新竹市長期來缺乏正規足球比賽與練習場地，市府啟動南寮運動公園新建工程，首次打造兩座標準足球場」等說詞均有言過其實、造成市民與市議員有誤會的狀況，因此，不得不對外說明事實情況。

市府城銷處表示，經評估法律規定、成本效益及實際工程狀況，南寮運動公園足球場無法於短期內改善、優化、升級為正規足球比賽場地，該場域仍由城銷處與認養單位社區足球發展協會合作，將以休閒運動與公園的性質，加強日常草皮養護與維管，提供民眾安全、舒適休閒場域。

但新竹市境內迄今沒有標準足球場，市府考量新竹市足球訓練與教學需求持續增加，除南寮運動公園原場地持續改善外，市府已同步研擬規畫可正式比賽的標準足球場，希望藉此培訓優秀選手帶動足球運動風潮。

教育處指出，經分析新竹地區足球發展概況，新竹縣市足球選手及足球俱樂部團體愈來愈多，尤其竹市國小端以足球俱樂部模式發展為主，近年竹市市長盃足球賽及中華民國足球協會所辦的新竹地區賽，其幼兒組、國小組有將近100多隊報名，新竹市參與足球運動的的學校數為32所，預估代表隊學生數1400多人。