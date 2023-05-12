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新竹漁港淤沙嚴重漁船憂擱淺 竹市府5月下旬進場疏浚

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
市議員劉康彥在臉書發文指出，新竹漁港航道的淤沙清楚可見，船隻出港都必須Ｓ型閃避。圖／取自劉康彥臉書
市議員劉康彥在臉書發文指出，新竹漁港航道的淤沙清楚可見，船隻出港都必須Ｓ型閃避。圖／取自劉康彥臉書

新竹漁港淤積嚴重，漁船出海都會擔心擱淺，市議員劉康彥也發現到退潮時，漁港航道淤沙嚴重，導致船隻出港必須Ｓ型閃避。竹市府回應，漁業署今年編列疏浚經費至4000萬元，委託市府代辦，預計5月下旬進場施工，預計可疏浚量約22萬立方公尺。

新竹漁港地理位置受地形、洋流及潮汐影響，長年有漂砂受海風及季風吹進港內及航道，及漲退潮等因素造成淤積，是長年以來的問題。為維持新竹漁港運作，漁業署定期提供經費委託市府代辦清淤，上一次清淤在2年前，近來漁港內淤積又日趨嚴重。

新竹漁港淤積問題不時引來漁民抱怨，就有漁民反映，淤沙問題壓縮漁民作業時間，得趁漲潮一半時就要開船出去，退潮一半就要趕快回來，也希望政府提升疏浚效率。

市議員劉康彥在臉書發文說，航道的淤沙清楚可見，船隻出港都必須Ｓ型閃避。港區走一圈，也可以看到南、北堤都有積沙，至於海巡署旁的南堤積沙也常常飄至防汛道路，因此，不論是航道或南北堤的積沙，都有立即清除的急迫性。

劉康彥表示，不過，究竟該清哪裡、清多深，對漁民出港才真正有幫助，必須仰賴專業判斷，每2年一次的例行性疏浚市府也都會進行海底測量和判讀，相信市府一定會和新竹區漁會做好溝通，滿足漁民作業需求。

竹市府回應，新竹漁港為漁業署委託市府代為管理的第一類漁港，每年漁業署與本府簽代管契約，針對淤沙疏浚則為漁業署以專案代辦經費委託市府執行，今年漁業署特別提高疏浚經費至4000萬元，預計可疏浚量約22萬立方公尺（含陸域漂砂清理）。

市府也說明，高虹安市長特別關心此案漁港清淤進度、規模與範圍，並且指示產發處務必在工程施作前與漁會、海巡等相關在地使用單位，確認清淤的範圍，確保疏濬位置符合使用需求，副市長近期也將巡視確認疏濬位置。

負責漁業管理業務的市府產發處指出，淤沙將依照新竹市二級海岸防護計畫，將淤沙海運至港南侵蝕區進行砂源補充。針對淤沙吹拂造成航道淤積，市府也與台積電合作於新竹漁港北堤外沙灘積極種植抓地植樹，以減緩北堤淤沙吹進港內航道。

新竹漁港。記者張裕珍／攝影
新竹漁港。記者張裕珍／攝影

新竹 漁業署 漁民

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