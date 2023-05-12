不停讓行人大執法 桃園警單週取締8993件

為擺脫「行人地獄」惡名，警政署1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」。桃園警方統計，截至7日，4大執法重點項目共取締8993件，其中路口不停讓行人為905件。

警政署指出，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等。

桃園市政府警察局交通警察大隊今天表示，根據1至7日統計態樣及件數，路口不停讓行人905件，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開319件，人行道違規停車與違規臨時停車7483件，取締道路障礙286件；共計8993件。

警方表示，不停讓行人的取締前5大路口，分別是桃園南平及新埔六街口45件、桃園中正及復興路口30件、八德福國街及四維路口22件、龍潭中正路及五福街口20件，以及平鎮中豐及延平路口18件。

桃園市政府警察局中壢分局也說，統計至5月7日止，4大項目共取締1261件，罰金約新台幣120萬元，其中以中北路與實踐路口、高鐵北路一段沿線、中正路沿線地區為大宗。