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中庄吊橋風振聲大 5月15至19日將封橋加裝固索器

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，不過鋼索風振聲大，將於5月15日起至5月19日止，採封橋施工方式，辦理主索固索器減振裝置安裝工程，若測試成功將再安裝其餘3組。圖／水務局提供
桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，不過鋼索風振聲大，將於5月15日起至5月19日止，採封橋施工方式，辦理主索固索器減振裝置安裝工程，若測試成功將再安裝其餘3組。圖／水務局提供

桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，今年1月20日啟用頗受好評，不過先前有民眾發現風大時鋼索會有摩擦聲，認為有安全疑慮；市府水務局指出，因吊橋較長，將再加裝固索器，1月上網招標，將於5月15日起至5月19日止，採封橋施工方式，辦理主索固索器減振裝置安裝工程，若測試成功將再安裝其餘3組。

為解決大漢溪武嶺橋至鳶山堰河段缺乏友善跨越大漢溪人行動線問題，觀光動線也無法串連，由經濟部水利署補助1.4億、桃市府出資6000萬，興建全長419公尺、寬2.5公尺自行車人行吊橋。讓民眾徒步從左岸至右岸僅需5分鐘。

市議員陳治文說，中庄吊橋位處風口，平時風速大、東北季風、颱風來襲更是強勁。市議員李柏坊表示，中庄吊橋啟用後，每到假日總吸引許多民眾前往並至周邊山湖親水公園遊憩，不過風略大時鋼索會有摩擦聲，質疑是不是有安全考量。未來山豬湖二期工程及地質公園完工後，勢必會有更多遊客，也希望能做人流控管。

水務局回應，因中庄吊橋長度較長，且吊橋主索位處風力旺盛的大漢溪河谷地形，因此強風與主索間會產生風振聲。先前接獲民代陳情，決定在連接主索的4根塔柱的左右2邊加裝8組固索器，減少主索風振情形。

水務局說，1月招標後材料已備齊，將作測試性安裝並通過中原大學驗證，5月15日起至5月19日止，採封橋施工方式，辦理主索固索器減振裝置安裝工程，約1周時間，若測試完成將再施作另外三塔柱固索器安裝。

至於人流管制，水務局說，這屬於維管部分，將來園區及地質公園完成勢必會吸引更多遊客，屆時會做相關告示及引導牌，並做好相關安全措施讓民眾安心。

桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，不過鋼索風振聲大，將於5月15日起至5月19日止，採封橋施工方式，辦理主索固索器減振裝置安裝工程，若測試成功將再安裝其餘3組。報系資料照
桃園大溪中庄吊橋橋體採雙塔懸吊式設計，不過鋼索風振聲大，將於5月15日起至5月19日止，採封橋施工方式，辦理主索固索器減振裝置安裝工程，若測試成功將再安裝其餘3組。報系資料照

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