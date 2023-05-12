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用路人注意！竹市西大路地下道16日起這時段禁轉林森路

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市西大路地下道16日起的平日17時至19時試辦往市區方向車輛禁止左右轉林森路。本報資料照
新竹市西大路地下道16日起的平日17時至19時試辦往市區方向車輛禁止左右轉林森路。本報資料照

新竹市西大路地下道為市區往返新竹科學園區的重要道路，但西大路地下道僅雙向各一車道，加上機車專用道、平面車道，在林森路路口處動線交織且複雜，尖峰時段形成交通瓶頸。竹市府交通處今天指出，為簡化動線、減少衝突，改善交通瓶頸，16日起平日尖峰時間下午5至7時試辦西大路地下道汽車禁止左右轉林森路。

交通處指出，市長高虹安上任後成立交通改善小組，積極改善市民長期反映的交通問題；經4月10日第3次交通改善小組會議專家學者決議，日前也在3月24日舉辦地方說明會，凝聚試辦西大路地下道汽車禁止左右轉林森路的地方共識，藉此提升西大路與林森路交通效率及路口安全。

交通處長倪茂榮說明，西大路雙向各一車道，上下班車潮方向性明顯、集中，尤其下午尖峰時段，科學園區下班車潮行經西大路與林森路口，車流量大又轉向需求高，形成交通的嚴重瓶頸。

不過，西大路車流常因左轉林森路車輛停等，阻擋後方直行車流，導致回堵至南大路；然而，西大路右轉林森路車輛也會與機車道車流、平面車道不遵守號誌或誤看號誌的車輛，產生右轉車與直行車的衝突，進而發生交通事故，經統計2021、2022年該路口發生交通事故計27件，以左、右轉車與直行車側撞為主。

倪茂榮說明，西大路地下道與平面車道都有左、右轉的需求，交織情形嚴重影響安全，紅綠燈秒數必須分配至各個方向也影響車流紓解效率，為提升西大路林森路口交通效率與安全，經4月10日第3次交通改善小組決議，並舉辦地方說明取得共識，以簡化動線、減少衝突及調整號誌秒數方式，預計16日起平日下午5至7時試辦下午尖峰時段地下道汽車禁止左右轉林森路措施。

交通處提醒，屆時駕駛人行經西大路往市區方向可提前左轉南大路行駛振興陸橋，或右轉南大路經光復路往市區；倘地下道出口直行後，可改道西門街或中山路，以免受交通管制影響。

新竹市西大路地下道16日起的平日17時至19時試辦往市區方向車輛禁止左右轉林森路。圖／竹市府提供
新竹市西大路地下道16日起的平日17時至19時試辦往市區方向車輛禁止左右轉林森路。圖／竹市府提供

車道 新竹

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