桃園5月15、16日將大停水 龍潭可飲用取水點一次看

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水，桃園龍潭將停水18小時，區內飲用取水處共5處，不可飲用的取水井則有2處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

龍潭區各里從5月15日凌晨12時至15日下午6時止，停水時間共18小時，其中龍潭5個可飲用水取水點，分別為自來水公司大溪服務所、客家文化館公園停車場、石園三村大門、四季豆社區及百年大鎮社區。

●市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位置