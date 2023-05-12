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台灣好行觀霧線 開放網路預約

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
台灣好行「觀霧線」巴士路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，圖為五峰清泉的張學良故居。圖／新竹縣府提供
台灣好行「觀霧線」巴士路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，圖為五峰清泉的張學良故居。圖／新竹縣府提供

雪霸國家公園是新竹縣熱門的登山景點之一，新竹縣政府去年推出台灣好行觀霧線（觀光八號）往返新竹高鐵站和觀霧山莊，頗受好評。由於過往搭乘採電話預約，為提升便利性，縣府今天將開放網路預約訂票系統，明天起每天加開去程7點10分、返程16點10各1班。

台灣好行觀霧線以中型巴士載客，乘客數20人，原則採預約搭乘。每天往返共4班次，去程分別為7點10分、13點10分；返程發車時間則為10點10分、16點10分。

觀霧線路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，單趟行車時間約150分鐘，單程票價300元。

台灣好行觀霧線去年推出後，獲得不少遊客、登山客青睞，有民眾認為可省去自己開車來回的舟車勞頓，遊雪霸賞美景更輕鬆。

縣府交旅處長戴志君說，台灣好行觀霧線景點多，五峰鄉清泉部落張學良故居旁有溫泉泡腳池，再往山裡行，可見雪霸日出與觀霧雲海。因觀霧線班次及座位有限，建議提早預約搭乘。

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