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竹市凍卵補助上路 最高3.1萬

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市長高虹安（右3）兌現選舉政見，昨天宣布「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」上路。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安（右3）兌現選舉政見，昨天宣布「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」上路。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安兌現選舉政見，昨天宣布「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」上路，祭出AMH卵巢功能抽血檢驗2000名、凍卵療程1000名，2項都申請者最高補助3.1萬元，受惠對象為25到40歲設籍竹市女性。市府希望透過凍卵補助，協助育齡婦女儲備生育力，順利孕育下一代。

「不要讓時間成為妳的壓力。」高虹安出席凍卵補助試辦計畫記者會，表示身為女性在人生有許多重要決定，生育規畫與現實環境無法兩全下，必須推出符合時代趨勢的友善政策，感謝台灣婦產科醫學會、新竹市醫師公會與診所協會，以及人工生殖專家給予政策專業意見。

依據計畫內容，AMH抽血檢驗限額2000名，1年1次補助1000元；凍卵療程每案最高2萬元，終身補助1次；凍卵管理費每年補助2000元，最多補助5年。3項補助最多可領3.1萬元。

1名江小姐現身分享凍卵經驗，表示自己在31歲時因自身AMH值偏低決定凍卵，婚後以試管嬰兒生下第一胎，她建議女性朋友可透過AMH檢測，及早了解生育狀況，並在醫療輔助下懷孕圓夢。

竹市衛生局長陳厚全說，新竹市面臨「三高」的人口特性，初婚女性、生育第一胎及生育平均年齡都高於全國平均，希望透過0到6歲市府養及祝妳好孕凍卵補助計畫，促使年輕一代「願婚、敢生、樂養」。即日起受理凍卵補助申請，詳情可電洽新竹市衛生局03-5355191轉分機333。

凍卵 生育

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