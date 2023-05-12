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頭份交流道周邊交通壅塞 苗縣府提短期改善解方

中央社／ 苗栗縣11日電

苗栗縣國道1號頭份交流道上下班尖峰時段，市區周邊道路嚴重壅塞，縣府今天會同高公局、公路總局等單位會勘，研擬3項短期改善措施，解方包括建國路、顯會路增加車道配置。

頭份交流道周邊交通壅塞問題存在已久，苗栗縣長鍾東錦今天邀集高公局中區養護分局苗栗工務段、公路總局二工處苗栗工務段、頭份市公所及縣議員、市民代表、里長等各級民代，到台1線五岔路口進行現地視察，並聽取縣府工務處簡報頭份交流道周邊交通短期改善措施。

工務處長古明弘表示，縣府正辦理增設頭份第2交流道可行性研究，惟時程較長，對於改善交流道周邊交通現狀緩不濟急，因此同步規畫短期改善措施，以提升道路服務品質。

古明弘指出，主要改善措施著重在建國路、顯會路的車道調整配置並增加容量。經評估建國路、顯會路往台1線五岔路口方向增加1車道（建國路力行路-大同路調整為1+2車道、建國路大同路-台1線調整為1+3車道、顯會路台1線-涵洞調整為1+2車道），提高尖峰車流通行順暢，減少壅塞回堵。

其次，因應124甲線進入國道匝道前，由雙車道束縮為單車道，導致車輛交織嚴重，規劃將既有公有地區域進行車道拓寬，並增加車道指引標線，引導用路人行駛。

另外，將在台1線北上路段、124甲線與南出匝道匯流處及124甲線、台1線路口進入國道匝道前增設導引標誌，以減少駕駛人不熟悉路況造成之車輛遲疑停等，提高行車秩序。

縣府表示，工務處近期將邀集各級民代與相關人士召開說明會，讓民眾了解改善方案的細節和效益，短程改善措施希望能於6月底完成。

車道 國道

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