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桃園醫院護理師涉虐嬰 衛生局罰停業1個月、罰醫院25萬元

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園醫院涉虐嬰，衛生局開罰。圖／桃園市議員黃瓊慧臉書
桃園醫院涉虐嬰，衛生局開罰。圖／桃園市議員黃瓊慧臉書

桃園衛生局今晚表示，有關網路媒體揭露醫院護理人員疑似不當對待住院病童案，衛生局昨天傍晚檢視影像發現該名護理人員涉嫌拍打住院病童，今天到醫院查核，依護理人員法第35條護理人員於業務上有違法或不正當行為者，護理人員停業1個月，並接受調查。另醫院因未善盡督導按醫療法裁罰25萬元。

衛生局要求醫院說明案情時，院方表示，昨天下午得知訊息立即調查，該名護理師的行為確屬不當，已將該名護理師與其護理長立即調離照護單位，雖該名護理人員稱只是拍打床鋪，但是否屬實仍需靜候調查，並移送醫院考績會議處，若有相關責任，決不寬待。全案發生於111年8月間，因兒科病房護理師與病童家屬有溝通不良情事，衍生情緒影響而對住院病童有不當行為。

衛生局再次呼籲，醫事人員執行醫療業務時，應妥善溝通以維持醫病關係和諧。任何不當行為都不能被接受，另如民眾若發現有不當對待兒童（如虐童）事件，應依照兒童少年保護通報規定，通報主管機關查察，以保障兒童的安全。

衛生局 護理師 虐童 桃園

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