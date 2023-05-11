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新竹漁港積沙影響航道 市府：5月下旬進場疏浚

中央社／ 新竹市11日電

新竹市議員劉康彥今天指出，新竹漁港南、北堤及港內航道出現嚴重積沙，導致船隻必須S型閃避。新竹市政府表示，預計5月下旬進場施工，降低漁民捕魚影響。

劉康彥今天在臉書（Facebook）發文表示，距離上一次新竹漁港的例行性疏浚已過2年，日前趁退潮時到漁港拍照，發現航道淤沙清楚可見，船隻出港都必須S型閃避。

劉康彥指出，漁港的南、北堤都有積沙，若遇東北季風強烈時，北堤積沙會被帶往漁港內航道，南堤積沙則常飄至防汛道路，因此都有立即清除的急迫性。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者表示，新竹漁港為漁業署委託竹市府代為管理的第一類漁港，每年和漁業署簽代管契約，以專案代辦經費委託竹市府執行淤沙疏浚。

施淑婷表示，新竹市長高虹安很關心漁港清淤進度、規模與範圍，已指示市府產業發展處在工程施作前與新竹區漁會、海巡署等相關單位確認清淤範圍，確保符合使用需求。

施淑婷說，此次疏浚工程總經費新台幣4000萬元，預計可疏浚量約22萬立方（含陸域漂砂清理），規劃於5月下旬能進場施工，會依新竹市二級海岸防護計畫，將淤沙運至港南侵蝕區進行砂源補充。

漁業署 海巡署 高虹安 漁民 東北季風

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