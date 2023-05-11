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企業認養南庄造林地1.7公頃 部落執行打造合作夥伴關係

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
華航認養1.7公頃南庄造林地，共栽植4250株台灣杉。圖／新竹林管處提供
華航認養1.7公頃南庄造林地，共栽植4250株台灣杉。圖／新竹林管處提供

林務局新竹林管處推動企業認養造林、建立多元夥伴關係，其中位於苗栗縣南庄鄉的林班地，中華航空公司認養了1.7公頃造林地，最近已委由賽夏族部落居民成立的合作社栽植完成4000多株台灣杉，合作社並將負責未來撫育工作；今天三方到現場辦成果巡禮，期盼透過這次認養行動拋磚引玉，將更多企業資源導入部落，成為造林的合作夥伴。

新竹林管處表示，華航響應ESG永續發展持續投入造林，今年認養新竹林管處南庄事業區第10林班面積達1.7公頃的造林地，共栽植4250株台灣杉，儲備台灣林木資源，相關造林及撫育工作委託南庄當地賽夏族組成的合作社執行，希望這次造林除了能維護環境生態永續，也實質幫助原民部落工作機會與經濟穩定，兼具環境、社會面向等多重效益。

林務局長林華慶今天到現場見證，苗栗縣賽夏族原住民林業及勞動合作社理事長根誌優也分享在地部落族人在自己家鄉土地參與造林的心路歷程，華航團隊人員透過現地踏查，見證新植造林成果及台灣林業資源的發展願景。

新竹林管處長夏榮生表示，自2018年與賽夏族簽訂夥伴關係後，就與在地族人成立的合作社積極推動南庄地區的林業經營、林下經濟、國產材生產等合作項目，這次造林地也是南庄蓬萊村賽夏族人的傳統領域，能由部落進行造林並結合華航的企業資源，建立多元夥伴關係，別具意義。

新竹林管處長夏榮生（前排左六）致贈感謝牌給華航公司代表。圖／新竹林管處提供
新竹林管處長夏榮生（前排左六）致贈感謝牌給華航公司代表。圖／新竹林管處提供
林務局新竹林管處與華航、賽夏族部落合作社今天在南庄辦「2023華航植林認養在南庄」成果巡禮。圖／新竹林管處提供
林務局新竹林管處與華航、賽夏族部落合作社今天在南庄辦「2023華航植林認養在南庄」成果巡禮。圖／新竹林管處提供

賽夏族 南庄 認養 華航 苗栗縣

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