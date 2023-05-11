桃竹竹苗通勤月票方案出爐 機捷、YouBike都納入

桃園市與新竹縣市、苗栗縣規畫「桃竹竹苗生活圈」月票，桃園市府今天表示，相關計畫已將機捷和YouBike納入，預計5月底前提送申請，目前正與票卡公司、運輸業者積極討論技術問題及營運規則，待中央審定及軟體開發完成後就會正式上路，並預計向中央爭取5億元補助。

桃竹竹苗大眾運輸月票目前共有4種月票方案，其中「竹竹」每月288元，「竹竹苗」699元、「桃竹竹」799元及「桃竹竹苗」1200元。民眾購票即可搭乘桃竹竹苗境內的台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及機場捷運等多種大眾交通工具。

桃市交通局長張新福表示，本次規畫「桃竹竹」及「桃竹竹苗」定期票時，特別將機捷A7至A22站共16站納入使用範圍，可提供桃竹竹苗地區民眾享有搭乘機場捷運的優惠，在桃園市境內亦享有YouBike借車前60分鐘免費，串接生活圈範圍最後一哩路。

張新福說，桃園位於北部7縣市正中間，除基北北桃生活圈外，也與新竹縣市、苗栗縣形成桃竹竹苗生活圈，例如湖口工業區和新竹科學園區都是桃園人相當重要的通勤區域，桃園的幼獅工業區、龍潭科學園區、渴望園區也是吸引許多新竹人就業的地點。

張新福表示，將桃竹竹科技廊道納入生活圈通勤月票的補助範圍，是桃竹竹苗4縣市共同的目標，也希望月票的價格誘因，可以吸引汽車族、機車族轉而使用大眾運輸工具，促進城市公共運輸發展。