聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣好行觀霧線周五起可網路預約 早午加開各一班
遊訪觀霧不必再舟車勞頓！新竹縣政府從去年起8月起，推動台灣好行觀霧線巴士，觀霧線以中型巴士運行載客接駁，獲得好評，縣府指出，以往採電話預約，為方便民眾，從5月12日本周五起，開放網路預約訂票系統，且周六起每天加開往程早上7點10分、返程下午4點10分各1班，歡迎喜愛山林美景的旅客上線預約。
新竹縣政府從去年起推動台灣好行觀霧線巴士，觀霧線以中型巴士運行載客接駁，乘客數20人，原則採行預約搭乘。規劃每日往返共4班次，往程分別為7點10分、13點10分；返程發車時間則為10點10分、16點10分。
縣府表示，以往都採電話預約，為方便旅客預約，從5月12日、本周五起早上8點將開放網路預約訂票系統，另外5月13日起每天加開往程早上7點10分、返程下午4點10分各1班，往返新竹高鐵站和觀霧山莊。
路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，單趟行車時間約150分鐘，單程票價新臺幣300元。 台灣好行推出後，獲得不少遊客青睞，民眾認為可省去開車來回的辛苦，輕鬆遊雪霸，賞美景。
縣府交旅處長戴志君表示，台灣好行觀霧線，沿線景點豐富，清泉張學良故居旁有溫泉泡腳池，印入眼簾是美麗的溪谷風光。再往山裡行，可見雪霸日出與觀霧雲海，歡迎全家大小同遊，免於舟車勞頓，因觀霧線每日班次及座位皆有限額，建議提早預約搭乘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言