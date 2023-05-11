台灣好行觀霧線周五起可網路預約 早午加開各一班

遊訪觀霧不必再舟車勞頓！新竹縣政府從去年起8月起，推動台灣好行觀霧線巴士，觀霧線以中型巴士運行載客接駁，獲得好評，縣府指出，以往採電話預約，為方便民眾，從5月12日本周五起，開放網路預約訂票系統，且周六起每天加開往程早上7點10分、返程下午4點10分各1班，歡迎喜愛山林美景的旅客上線預約。

新竹縣政府從去年起推動台灣好行觀霧線巴士，觀霧線以中型巴士運行載客接駁，乘客數20人，原則採行預約搭乘。規劃每日往返共4班次，往程分別為7點10分、13點10分；返程發車時間則為10點10分、16點10分。

縣府表示，以往都採電話預約，為方便旅客預約，從5月12日、本周五起早上8點將開放網路預約訂票系統，另外5月13日起每天加開往程早上7點10分、返程下午4點10分各1班，往返新竹高鐵站和觀霧山莊。

路線串連高鐵新竹站、台鐵竹東站，沿途經過軟橋彩繪村、五峰清泉、雲山民宿、雪霸休閒農場、觀霧遊客中心及觀霧山莊等8站，單趟行車時間約150分鐘，單程票價新臺幣300元。 台灣好行推出後，獲得不少遊客青睞，民眾認為可省去開車來回的辛苦，輕鬆遊雪霸，賞美景。