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桃園5月15、16日將大停水 平鎮可飲用水取水點一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園停水，按地區不同分別停水31或39小時，桃園平鎮可飲用水取水處共11處，不可飲用的取水井及取水處則有51處，提醒民眾務必提早儲水。

台水公司二區處預定5月15日至5月16日辦理三坑原水站原水管改善工程，為減少停水次數，本次併同辦理龍潭、大溪水管維修及淨水廠電氣設備檢驗等共5項工程，提升桃園整體供水穩定及電氣設備安全。

除平鎮金星、平南、南勢及新貴里將從5月15日凌晨12時至16日下午3時止，停水時間共39小時，其餘42里自5月15日凌晨12時至16日上午7時停水，共31小時。

其中平鎮11個可飲用水取水點，分別為平鎮國民運動中心、長青文康中心、平鎮區農會、山子頂市民活動中心、嘉興市民活動中心、1895乙未保台紀念公園、平鎮圖書館、建安宮、中正市民活動中心公園旁空地、新富街及新富街70巷口和延平路一段26號中壢服務所前。

市府234處非飲用水供水站及32口水井，地圖點位https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=zh-TW&mid=1Gmuv3Dme2nxoSaj6BYjNjEnh8ROYe2I&ll=24.97761860604151%2C121.14760808684444&z=11

台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時。圖／翻攝自台水二區處網站
台水公司二區處因工程預定本月15至16日大桃園將停水，按地區不同分別停水31或39小時。圖／翻攝自台水二區處網站

停水 桃園

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