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中捷事故後…桃園興富發工地也爆嚴重缺失 市府開罰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台中捷運昨遭興富發建案工地吊臂砸中釀1死10傷，目前興富發在桃園有10處工地，工安問題引發議員關注。記者朱冠諭／翻攝
台中捷運昨遭興富發建案工地吊臂砸中釀1死10傷，目前興富發在桃園有10處工地，工安問題引發議員關注。記者朱冠諭／翻攝

台中捷運昨遭興富發建案工地吊臂砸中釀1死10傷，目前興富發在桃園有10處工地，工安問題引發議員關注。桃園市勞動局長李賢祥表示，今早前往中壢區青心路、青山路口工地稽查，已發現有工地沒設圍籬恐造成墜落意外，因此將開罰10到30萬，並局部停工。桃園市長張善政表示，會以最快速度嚴查重罰，全力避免憾事在桃園發生。

勞檢處表示，中壢區青心路、青山路口工地共有10多項缺失，除工地孔圍欄外，還有電線裸露有觸電之餘、未戴安全帽等，已勒令改善，接下來還會前往桃園區大興西路三段、中路重劃區工地稽查。

另位於龜山區文桃路、牛角坡路口，龜山區文化一路、文桃路口，桃園區正光路、大興西路口及大園區領航南路二段、致善路路口的4處工地，近日都會現地稽查。其他4處工地由於只有建築執照尚未開工，目前並未安排勞檢。

議員張曉昀今在議會總質詢表示，中捷旁發生建物工安意外，桃園必須引以為戒，全市有許多工程建設正在進行， 無論是公、私部門工程都必須落實嚴格的監督與管理，勞檢處更要執行專案檢查，也要不定期去抽查，避免再次發生憾事，給市民一個安全有保障的生活環境。

張善政表示，中捷憾事發生後，當天立即盤點出事廠商在桃園有10個工程，會特別注意，桃園捷運沿線高樓建築工程，也會列為盤查重點，不要讓台中事件在桃園重蹈覆轍。李賢祥指出，捷運沿線高樓工地會在3天內強力稽查。

李賢祥坦言，桃園現有3200多個工地，現有人力不可能逐一清查，會透過結盟簽署安全伙伴與職業工會共同合作，輔導協助廠商加強職場安全，減少工安風險。

台中捷運 工安

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