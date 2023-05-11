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鍾東錦體驗「一日總舖師」 推銷通霄特產彩虹玉米

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
縣長鍾東錦體驗包肉粽，並鼓勵長者踴躍參與社區健康促進和樂齡活動。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦體驗包肉粽，並鼓勵長者踴躍參與社區健康促進和樂齡活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府規畫「鍾意樂活 苗栗健康遊」系列活動，今天上午在通霄鎮五北里隘口寮社區辦理「一日總舖師體驗營」，縣長鍾東錦體驗包肉粽外，還下廚烹煮彩虹玉米燒雞酒，展現好廚藝，推廣「吃在地、食當季」理念，並鼓勵長者踴躍參與社區健康促進和樂齡活動。

現場活動結合在地特色農產品推廣友善、無毒種植彩虹玉米，邀請神農獎得主羅城，介紹彩虹玉米富含花青素、高營養價值等優點；農會產銷班長、農村創意美食達人林阿綢，也示範分享數道農村美食。林阿綢說，彩虹玉米是簡易烹調的美食，可以水煮、當包子和粿的餡料，最速配是炒雞酒，但不宜浸泡太久。

鍾東錦表示，通霄鎮農會積極推廣的彩虹玉米，品質接近有機健康食品，製作出來的各項農村創意軟質美食，適合牙口不良的長輩食用，希望透過寓教於樂活動，讓長者生活更加快樂與充實，建構高齡友善生活環境， 鼓勵長者願意多走入社會參與、樂齡學習， 加入健康促進活動，落實「高齡友善、銀得精采、活躍老化」目標。

縣長鍾東錦體驗「一日總舖師」還推銷通霄特產-彩虹玉米，推廣「吃在地、食當季」理念。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦體驗「一日總舖師」還推銷通霄特產-彩虹玉米，推廣「吃在地、食當季」理念。圖／苗栗縣政府提供

鍾東錦

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