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永貞宮媽祖換新裝 新款「客家聖袍」媽祖親挑水藍色系

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
永貞宮今年新款的「客家聖袍」以水藍色為底色的客家花布設計、縫製。記者胡蓬生／攝影
永貞宮今年新款的「客家聖袍」以水藍色為底色的客家花布設計、縫製。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣頭份市田寮永貞宮迎接媽祖聖誕及頭份四月八盛會，今天在宮內第四度舉辦為媽祖婆神像換上客家花布聖袍的儀式，場面隆重。永貞宮2019年首開先例，為媽祖婆換上具有花布特色的「客家聖袍」，盼凸顯客家庄的媽祖信仰及族群融合精神。

今天為媽祖婆換上的新款「客家聖袍」，是以水藍色為底色的客家花布設計，除了永貞宮內的媽祖神像，還有從北港朝天宮、彰化南瑤宮、新港奉天宮、大甲鎮瀾宮迎請來做客駐駕的4尊神像，共有12尊媽祖神像換上新裝，其中10尊換上的都是客家花布聖袍。

廟方指出，今年媽祖更換新聖袍選在媽祖誕辰前一天，以便為媽祖過壽，今年媽祖客家花布新聖袍，色系經擲筊由媽祖親自挑選，樣式大方醒目。永貞宮主委張淑芬上任後，經徵求媽祖同意，改採客家花布為永貞宮媽祖新衣，由於樣式顯眼，不僅獲媽祖青睞，也讓穿著客家花布的永貞宮媽祖，在許多場合成為最醒目的媽祖。

永貞宮今天邀請苗栗副縣長鄧桂菊、前縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、頭份市長羅雪珠及地方政商界知名人士的妻子，與張淑芬共12名女性為媽祖更換新聖袍，在四周圍起的紅布內為媽祖婆完成換裝儀式。

張淑芬說，當年她接主委後到廟裡上香，晚上回家腦海瞬間出現媽祖婆想換客家聖袍的影像，但她不敢確定，首次設計的聖袍因未繡上龍、鳳圖案未獲媽祖婆青睞，後來增加龍、鳳，擲筊果然獲聖筊允准，迄今為媽祖婆共換裝4次，前幾年的聖袍底色分別為紅色、粉紅及橘色等不同色系。

另外，頭份知名人士及收藏家江敏吉為感念永貞宮媽祖神威，特別捐出珍藏的犀牛角掛飾，供奉於永貞宮媽祖座前，由管委會人員為大殿媽祖婆主神佩掛。

永貞宮前幾年為媽祖婆縫製的客家聖袍分別運用紅色、粉紅色及橘色系列的客家花布。記者胡蓬生／攝影
永貞宮前幾年為媽祖婆縫製的客家聖袍分別運用紅色、粉紅色及橘色系列的客家花布。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮迎接媽祖聖誕，今天在宮內第四度舉辦為媽姐婆神像換上客家花布聖袍的儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭份市田寮永貞宮迎接媽祖聖誕，今天在宮內第四度舉辦為媽姐婆神像換上客家花布聖袍的儀式。記者胡蓬生／攝影
永貞宮今年新款的「客家聖袍」以水藍色為底色的客家花布設計、縫製。記者胡蓬生／攝影
永貞宮今年新款的「客家聖袍」以水藍色為底色的客家花布設計、縫製。記者胡蓬生／攝影
頭份市田寮永貞宮今天在宮內第四度舉辦為媽姐婆神像換上客家花布聖袍的儀式，永貞宮主委張淑芬展示今年新款的客家聖袍。記者胡蓬生／攝影
頭份市田寮永貞宮今天在宮內第四度舉辦為媽姐婆神像換上客家花布聖袍的儀式，永貞宮主委張淑芬展示今年新款的客家聖袍。記者胡蓬生／攝影

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