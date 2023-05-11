永貞宮媽祖換新裝 新款「客家聖袍」媽祖親挑水藍色系

苗栗縣頭份市田寮永貞宮迎接媽祖聖誕及頭份四月八盛會，今天在宮內第四度舉辦為媽祖婆神像換上客家花布聖袍的儀式，場面隆重。永貞宮2019年首開先例，為媽祖婆換上具有花布特色的「客家聖袍」，盼凸顯客家庄的媽祖信仰及族群融合精神。

今天為媽祖婆換上的新款「客家聖袍」，是以水藍色為底色的客家花布設計，除了永貞宮內的媽祖神像，還有從北港朝天宮、彰化南瑤宮、新港奉天宮、大甲鎮瀾宮迎請來做客駐駕的4尊神像，共有12尊媽祖神像換上新裝，其中10尊換上的都是客家花布聖袍。

廟方指出，今年媽祖更換新聖袍選在媽祖誕辰前一天，以便為媽祖過壽，今年媽祖客家花布新聖袍，色系經擲筊由媽祖親自挑選，樣式大方醒目。永貞宮主委張淑芬上任後，經徵求媽祖同意，改採客家花布為永貞宮媽祖新衣，由於樣式顯眼，不僅獲媽祖青睞，也讓穿著客家花布的永貞宮媽祖，在許多場合成為最醒目的媽祖。

永貞宮今天邀請苗栗副縣長鄧桂菊、前縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、頭份市長羅雪珠及地方政商界知名人士的妻子，與張淑芬共12名女性為媽祖更換新聖袍，在四周圍起的紅布內為媽祖婆完成換裝儀式。

張淑芬說，當年她接主委後到廟裡上香，晚上回家腦海瞬間出現媽祖婆想換客家聖袍的影像，但她不敢確定，首次設計的聖袍因未繡上龍、鳳圖案未獲媽祖婆青睞，後來增加龍、鳳，擲筊果然獲聖筊允准，迄今為媽祖婆共換裝4次，前幾年的聖袍底色分別為紅色、粉紅及橘色等不同色系。