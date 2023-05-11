竹市凍卵補助上路囉 AMH檢驗、凍卵療程最高補助3.1萬

新竹市長高虹安兌現選舉政見，今天宣布「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」上路，祭出AMH卵巢功能抽血檢驗2000名，以及凍卵療程1000名，2項都申請者最高補助達3.1萬元，受惠對象為25到40歲設籍竹市的女性。市府希望透過凍卵補助，協助育齡婦女儲備生育力，並得以規畫生育期程，順利孕育下一代。

新竹市政府今天在新竹馬偕兒童醫院舉辦記者會，高虹安感謝台灣婦產科醫學會、新竹市醫師公會、新竹市診所協會，以及竹市的人工生殖科專家提供專業意見，與市府共同打造0到6歲市府養的城市願景，凍卵補助除了桃園，台北與台南都研議要推行。

「不要讓時間成為妳的壓力。」同為女性的高虹安說，女性在人生有許多重要決定，生育規畫與現實環境無法兩全下，必須推出符合時代趨勢的友善政策，市府首推AMH卵巢功能檢測讓女性了解卵巢健康狀況，後續還有凍卵療程及凍卵管理費也有補助。

依據計畫內容，AMH抽血檢驗限額2000名，1年1次補助1000元；凍卵療程（完成誘導排卵、取卵手術、卵子找尋處理費)，每案最高2萬元，終身補助1次；凍卵管理費每年補助2000元，最多補助5年。3項補助若都能符合資格，最多可領到3.1萬元補助。

「竹市的凍卵療程補助是全國的創舉。」新竹馬偕醫院院長翁順隆分享，感謝高市長拋磚引玉，凍卵補助對女性朋友是很大的福音，盼女性朋友們響應凍卵，為將來做準備，同時也呼籲大家越早凍卵，未來懷孕的機率也相對較高。

1名江小姐現身分享凍卵經驗，表示自己在31歲時因自身AMH值偏低，進行後續凍卵療程，婚後以試管嬰兒生下第一胎，她呼籲女性朋友可透過AMH檢測，及早了解生育狀況，並在先進醫療輔助下好孕圓夢，十分贊同新竹市能有如此前瞻性的措施。

衛生局長陳厚全說，新竹市面臨「三高」的人口特性，即初婚女性平均年齡高（2021年女性竹市30.7歲、全國30.4歲)、第一胎平均年齡高（2021年竹市31.5歲、全國31.2歲），及生育平均年齡高（2021年竹市32.92歲、全國32.29歲），市府透過0-6歲市府養及祝妳好孕凍卵補助計畫，促使年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

竹市府衛生局表示，凍卵療程補助必前往竹市合作的4間人工生殖機構包括新竹市立馬偕兒童醫院、送子鳥診所、江婦產科診所及林正凱好孕診所；AMH抽血檢測補助須前往上述4家人工生殖機構，及竹市其他7家院所，含新竹國泰醫院、興世紀婦產科診所、陳建銘婦產科診所、和平婦產科診所、楊進樑婦產科診所、南門綜合醫院、宏偉婦產科診所共計11家。