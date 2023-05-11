年租金400多萬 苗縣通霄國中挨批養「最貴操場」

苗栗縣有5間國中、小學的部分校地為私有地，縣府每年須支付租金給地主，其中通霄國中操場租金每年高達418萬元，龐大開銷排擠教育經費，也是縣府財政黑洞，4年前曾遭審計部糾正，至今仍未解套，近日有民眾憂心PO網舊事重提，還抨擊是「最貴操場」。

據了解，通霄國中、頭屋國中、僑文國小、龍坑國小、東河國小承租私有地部分，苗栗縣政府每年須支付超過565萬元租金，對財政吃緊的苗栗縣政府來說，是一筆沉重開銷；縣府教育處雖稱說有加強與地主溝通，盼逐年編列預算，以協議價購方式取得校地，但都沒定案，而縣庫負債逾六百億，也沒錢、沒魄力編列預算來徵收土地。

教育處表示，通霄、頭屋國中及僑文、龍坑、東河國小早期建校時，由地方居民無償捐地作為校地使用，但因未留下產權轉移書面資料，近年來地主後代或新地主承繼土地所有權後，紛紛要求收租金，校方也只能被迫「使用者付費」，依法定申報地價最高8%租金來租用。

通霄國中操場面積超過2000坪，位在都市計畫區內，公告地價高，年租金高達418萬元，校方自1995年開始向福智寺支付租金，教育處曾多次提出協議價購，但寺方傾向收租維持穩定收入而破局。最諷刺的是，經常在操場練球的通霄國中女壘隊，多年來培養出許多優秀國手，但球隊年年要打全國賽事時，都要面臨經費不足窘境，還要向家長會或在地企業勸募。

苗栗縣長鍾東錦表示，明年就是通霄國中70週年的校慶，或許可利用籌備會機會，再與寺方良性溝通，畢竟是佛教團體，土地也是教育使用，看能否減免租金，能省則省。他說，事緩則圓，徵收是最後不得已手段，有機會也會誠心拜訪住持，盼取得體諒縣府的難處。

另外，後龍國中操場也是私有地，因持分人高達300多人，協商倍加困難，2年前有地主強烈主張「私有地產權」，拉鋼索，阻止人車進入，當中籃球場等設施老舊問題，也因此遲遲無法更新，目前校方以支付其中一名地主每年2萬元補償金，學生勉強還可使用，但操場位在校園正中央，土地取得問題仍亟需解決。